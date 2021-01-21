Готовы дать отпор КВИ

В феврале этого года в Казахстане начнётся вакцинация против коронавирусной инфекции.

В областном управлении здравоохранения отметили, что вакцинирование планируется сделать добровольным и бесплатным.

В настоящее время отечественная вакцина QazCovid—in проходит третью фазу клинических испытаний. По сообщению министра здравоохранения РК Алексея Цоя, с

1 февраля этого года казахстанцев начнут прививать от коронавируса российской вакциной «Спутник V».

Ожидается, что вакцинация будет проводиться поэтапно, с учётом поступления вакцины. В первую очередь прививку должны получить наиболее уязвимые группы населения, с высоким риском заражения и распространения инфекции. В их числе медицинские работники инфекционных больниц, сотрудники скорой помощи, отделений реанимации, приёмных покоев больниц, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы.

На втором этапе, с марта, прививку получат педагоги общеобразовательных школ, средних специальных учебных заведений, университетов, медработники ведомственных медицинских служб.

На третьем этапе, с апреля, вакцинируют педагогов школ-интернатов, детских дошкольных учреждений, студентов, а также лиц с хроническими заболеваниями. На четвёртом этапе, в мае, начнут прививать вакциной сотрудников службы МВД, МЧС, КНБ, медицинских работников других стационаров и людей с хроническими заболеваниями. В июне, на пятом этапе, вакцину получат контингент и персонал медико-социальных учреждений, сотрудники детских закрытых учреждений и лица с хроническими заболеваниями. Уже на шестом этапе, с июля по декабрь, прививку сделают оставшимся людям, которые входят в группу риска.

При этом, как отметил Алексей Цой, в целях систематизированного учёта разработан электронный паспорт вакцинации. Данные о проведении вакцинации будут вестись в электронном формате в централизованной информационной системе Министерства здравоохранения. Система способна интегрироваться с глобальными информационными системами. Таким образом электронный паспорт вакцинации позволит всем людям, которые получили прививку от COVID-19, предоставлять данную информацию по требованию и даст возможность для свободного передвижения.

По предварительным данным управления здравоохранения области, в этом году вакцинацией будет охвачено примерно 20 процентов жителей Восточного Казахстана. Для населения прививка должна быть бесплатной, в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи. При этом вакцинация против COVID-19 будет предложена на добровольной основе только с информированного согласия прививаемого.

– В соответствии со статьёй 77 Кодекса Республики Казахстан «О здоровье народа и системе здравоохранения» граждане Казахстана имеют право на отказ от получения профилактических вакцинаций. Перед тем как получить прививку, каждый человек имеет право ознакомиться с инструкцией, где дана информация о составе вакцины. Кроме того, перед проведением прививки медицинский работник должен провести осмотр прививаемого человека, – отметил руководитель Управления здравоохранения ВКО Жаик Жумаханов.

Среди противопоказаний к прививке – гиперчувствительность к какому-либо компоненту вакцины, тяжёлые аллергические реакции в анамнезе, обострение хронических заболеваний. При нетяжёлых признаках ОРВИ, острых инфекционных и неинфекционных заболеваниях вакцинацию проводят после нормализации температуры. Также нельзя делать вакцинацию беременным женщинам и в период грудного вскармливания. Дети до 18 лет вакцинироваться не будут.

Кроме того, есть ряд заболеваний, при которых делать вакцинацию следует с большой осторожностью. Отметим, что все зарегистрированные в Казахстане вакцины проходят оценку безопасности и качества до их поступления в медицинские организации, что позволяет обеспечить допуск на рынок только эффективных и безопасных вакцин.

По мнению специалистов, вакцинация является единственным эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями. Она стимулирует специфический иммунный ответ, который эффективно защитит от инфекции и снизит риск заражения и заболеваемости у населения в результате массовой иммунизации.

Так, благодаря иммунизации, за последние 20 лет в Казахстане снижена заболеваемость краснухой в 56 раз, более чем в 119 раз – эпидемическим паротитом, в 34 раза – вирусным гепатитом «В». Кроме того, поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, выявляются единичные случаи дифтерии, столбняка. Высокий охват вакцинацией против коронавирусной инфекции позволит вернуться к повседневной жизни без ограничительных мер.

P.S: Пока верстался этот номер газеты, стало известно, что Восточно-Казахстанская область оказалась на границе «жёлтой» зоны по темпам распространения КВИ. В Департаменте санитарно-эпидемиологического контроля отметили, что регион находится в «зелёной» зоне с 18 декабря прошлого года. Однако, несмотря на то, что в регионе не зарегистрированы случаи массовых заражений и крупные очаги инфекции, санитарно-эпидемиологическая ситуация начинает ухудшаться. Поэтому представители ДСЭК по ВКО просят жителей области по-прежнему воздержаться от посещения и организации массовых мероприятий и продолжать соблюдать все санитарные нормы.

Дарья Антон

Коллаж Анары Муратовой