Гостинцы из хлебной житницы

Щедрыми, хлебосольными в прямом смысле этого слова бывают ярмарки, организованные в областном центре представителями Шемонаихинского района.

В минувшую субботу они порадовали горожан свежей продукцией с полей и ферм, а также личного подворья. Цены на продукты, наличие их в продаже на сегодня являются темой номер один на любом уровне. Меры по их стабилизации, постоянный мониторинг, прогнозирование на близкую и долгую перспективу, создание запасов по социально значимым товарам является вполне понятной реакцией на ситуацию на продовольственном рынке ВКО.

Шемонаихинский район неизменно считается хлебной житницей, где выращивают зерновые, масличные, крупяные, технические и многие другие культуры. Неудивительно, что на ярмарке сельхозпродукции хозяйства района в обязательном порядке предлагают различные виды круп. К примеру, известное КХ «Камышинское» выставило на прилавки гречневую, перловую крупы, горох, а также муку и даже хлебобулочные изделия. К примеру высокие буханки пшеничного хлеба, более компактные кирпичики ржаного. Причём цены заметно ниже, чем в городских магазинах.

Высокой культурой земледелия славится в районе ещё ТОО «Выдрихинское», которое всегда активно участвует в ярмарках, продаёт продукцию собственного производства. Как отметил заместитель акима Шемонаихинского района Бакытжан Молдаханов, инициативу активно проявляют индивидуальные предприниматели, домашние подворья.

– В перспективе сельские труженики хотят основной акцент сделать на глубокой переработке сельхозпродукции, – говорит он. – Все знают, что большим спросом сегодня пользуется гречневая крупа, как это всегда было и раньше. Между тем из гречихи можно получать гречневую муку. Наши аграрии пока поставляют в виде сырья, а в будущем намерены, если всё получится, производить муку из гречихи, кукурузного зерна по примеру партнёров.

По информации заместителя акима района, всего на ярмарку шемонаихинцы привезли 5,4 тонны различной сельскохозяйственной продукции. Это говядина, конина, баранина, мясо птицы, молочная продукция, колбасные изделия, растительное, сливочное масло, сыр, а также мёд.

В числе активных участников всех мероприятий в районе называют и известное хозяйство «Воробьёв и К», ТОО «Белокаменское» и ТОО «Востоксельхозпродукт», которое производит растительное масло в промышленных объёмах, не остаются в стороне другие предприниматели.

Из Верх-Убы привезли широкую линейку молочных товаров. Как рассказала Наталья Евлантьева, из молока в хозяйстве, которое она представляет, получают различную продукцию. Среди них свежий творог, сметана домашняя и даже сыр, который готовят по своим особым рецептам. Их продовольственные товары хорошо известны в Шемонаихе, где регулярно проходят районные ярмарки. С некоторых пор продукцию распробовали в областном центре, где горожане высоко ценят всё натуральное и свежее.

Не первый раз обращаем внимание на широкий выбор колбасных изделий, которые производят различные ИП в Шемонаихинском районе. Причём товарный вид, упаковка и подача оригинальной продукции говорит сама за себя, не затеряется даже на фоне привычного обильного импорта.

Наверное, это тот самый случай, когда из местного сырья, в чём вовсе нет недостатка, производится готовая продукция глубокой переработки, конечно, с добавленной стоимостью. Она же более выгодна для производителей. В странах Европы практикуется подобное, существуют фамильные мясные лавки, история которых вместе с продукцией стала синонимом брендов.

Наряду с малым и средним бизнесом, показательные примеры массового предпринимательства призваны давать отчётливые сигналы о перспективности этого направления. Руководитель районного отдела сельского хозяйства Руслан Махмутов рассказал о нескольких историях, когда сельские жители открывали своё небольшое, но доходное дело, начиная с самого малого без солидного капитала. В таком движении и кроются резервы массового предпринимательства.

Таир Сапаргалиев

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