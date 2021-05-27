Город станет зеленее и комфортнее

Новый мост появится в Семее к 2024 году. При этом «старый» автогужевой мост будет переоборудован в пешеходный. Об этом на встрече с представителями СМИ рассказал аким города Нурымбет Сактаганов.

Изначально планировалось оставить опоры старого моста, заменив лишь пролётное строение, однако при рассмотрении подводной части опор были выявлены дефекты, которые влияют на грузоподъёмность и срок службы сооружения. А потому было принято решение о строительстве нового моста рядом, который будет иметь две полосы в одну и две полосы в другую сторону. При этом автогужевой мост будет переоборудован в пешеходный. Там же будет оборудована велодорожка и проведены тепловые сети. Проект уже разработан и сейчас находится на экспертизе. Вполне возможно, что реконструкция моста начнётся уже в нынешнем году. Срок строительства нового моста – более двух лет.

На подвесном мосту прошёл ямочный ремонт. На сегодняшний день японская компания проводит обследование всего сооружения. По его итогам будут приняты необходимые меры, в том числе по ремонту асфальтобетонного покрытия.

Вместе с тем в Семее активно ведутся работы по озеленению. На сегодняшний день, по информации Нурымбета Сактаганова, в городе высажено 500 сосен. В ближайшее время также ожидается поставка 200 елей.

– Будем продолжать работу в этом направлении. У нас есть необходимые договорённости с управлением природоохранной организации, которая будет выделять нам саженцы. С осени планируем взять до 5000 саженцев и высадить их по городу. Получать саженцы мы будем два раза в год – весной и осенью. К следующему году, думаю, ситуация с озеленением у нас наладится, – сообщил аким.

Есть ещё одна отличная новость для жителей и гостей города. Этим летом в Семее появится пляж. На сегодняшний день уже разработана проектно-сметная документация и определено место для пляжа. Он будет обустроен в районе мелькомбината на левом берегу. Помимо пляжа отдохнуть семейчане в этом году смогут и в центральном парке, который был закрыт на реконструкцию ещё в 2019 году. Открытие парка планируется в Международный день защиты детей – 1 июня.

Помимо прочего, повышенное внимание в городе направят на сохранение памятников культуры. На сегодняшний день в Семее 67 объектов официально признаны памятниками культуры, однако есть и другие здания, которые также требуют защиты. Этим вопросом в ближайшее время детально займётся акимат Семея.

На встрече с журналистами аким города также перечислил основные проблемы Семея, с которыми он столкнулся, вступив в должность. Так, Нурымбет Сактаганов упомянул проблемы теплоснабжения, освещения, вывоза мусора, автобусных маршрутов и, конечно, плохие дороги. Аким также остановился на проблеме зарплат горожан, отметив, что это решится при создании новых рабочих мест. Также он напомнил, что на сегодняшний день на предприятиях Семея открыты около 700 вакансий, и для желающих занять одну из них есть возможность переобучиться по востребованной профессии.

Наргиза Омарканова

Семей