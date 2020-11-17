Город новых возможностей

По поручению Главы государства в прошлом году был утверждён Комплексный план развития Семея на 2020–2025 годы. Согласно этому документу, в городе запланировано проведение 56 мероприятий по семи направлениям, затрагивающим все сферы жизнедеятельности. Подробнее о реализации проектов на онлайн-пресс-конференции рассказал заместитель акима города Канат Адильбаев.

Общий объём финансирования составил 260,2 млрд тенге. Причём, как отметил заместитель акима города, эта сумма в разы увеличится. Так, в программе не предусмотрено выделение средств для строительства новой инновационной школы в микрорайоне Карагайлы и объездной дороги по Алматинской трассе, которая будет пересекать дороги на Знаменку, Караул, Курчатов и другие значимые трассы. ПСД будет готова в следующем году, начало работ запланировано на 2022 год.

– В текущем году на реализацию проектов было выделено 58 млрд тенге. Выполнен ремонт семи объектов культуры, двух объектов социальной защиты и девяти объектов образования. В последние годы на ремонт объектов образования выделялось около 1,5 млн тенге. В этом году – более 1 млрд тенге. Практически во всех школах проведены текущий и капитальный ремонты, – отметил Канат Адильбаев.

Также запланировано строительство общеобразовательной школы на 1200 мест в посёлке Восточный.

Одним из проблемных вопросов для региона долгие годы оставалось строительство радиологического центра областного онкологического диспансера. В прошлом году этот объект был включён в Комплексный план развития Семея на 2020–2025 годы. И теперь его обещают ввести в эксплуатацию уже к концу текущего года. Стоимость проекта составляет 6,2 млрд тенге.

– Этот вопрос долгое время не решался. Ввод в эксплуатацию мы запланировали в нынешнем году. Таким образом, больные не только из нашей области, но и из соседних регионов смогут получать качественное лечение. До конца года планируется также сделать пристройку консультативно-диагностической клиники «In Vitro». Стоимость проекта – полмиллиарда тенге. Это позволит создать условия для оказания медицинской помощи и социальной реабилитации населения, – сообщил Канат Адильбаев.

Огромное внимание уделяется благоустройству города, ремонту дорог и модернизации системы уличного освещения. В 2020 году завершён ремонт дорог на 33 улицах Семея. Произведена замена дорожного полотна на трассе от улицы Джангильдинадо трассы Омск – Майкапчагай. За счёт республиканского бюджета проведён средний ремонт трассы Семей – Кайнар.

Благодаря проводимой работе улицы Семея становятся светлее и безопаснее.

– На сегодняшний день на улице Бозтаева установлено 484 энергосберегающих светильника. Ещё 253 светильника появятся на улице Кабанбай батыра. В целом же, в сотрудничестве с Европейским банком реконструкции и развития планируется завершить работу по модернизации городского уличного освещения уже в следующем году. Получит освещение и подвесной мост, – отметил Канат Адильбаев.

За последние три года на благоустройство Семея, ремонт дорог направлено 13,5 млрд тенге, на ремонт школ – 1,5 млрд тенге. Построены школы в посёлке Ушактар на 1200 мест и Бобровке – на 600 мест. В новом микрорайоне Карагайлызавершено строительство 20 многоэтажных домов. Подводится инфраструктура к площадкам под индивидуальное жилищное строительство. На 80 процентов обновлён автобусный парк. По городским маршрутам курсируют 267 автобусов местного производства ТОО «DaewooBusKazakhstan». Проведена реконструкция аэропорта. Завершается строительство многофункционального спортивного комплекса мирового уровня.

Ещё большие перспективы открываются с принятием комплексного плана. В результате его реализации будет создано более четырёх тысяч новых рабочих мест, введено в эксплуатацию 133 многоэтажных дома. На развитие социальной сферы предусмотрено более 47 млрд тенге, в том числе на строительство четырёх школ и четырёх детских садов, ледового модуля, детской больницы, реабилитационного центра для инвалидов. Планируется привлечь более

76 млрд тенге внебюджетных средств, использовать механизмы государственно-частного партнёрства. Предполагается, что в результате объём промышленности за пять лет вырастет в 1,6 раза, инвестиций в основной капитал, валовой продукции сельского хозяйства – в 1,2 раза, розничного товарооборота – в два раза. Охват детей в возрасте от одного года до шести лет дошкольным воспитанием достигнет ста процентов.

Согласно Комплексному плану развития, в этом году в городе планируется завершить реализацию 19 проектов на сумму 41,4 млрд тенге.

Мария Щетинина

Семей