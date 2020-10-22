Горе-родители 

С начала года в регионе лишили родительских прав 137 человек.

Печальную статистику озвучили в Департаменте полиции Восточно-Казахстанской области. Так, за неисполнение обязанностей по воспитанию и (или) образованию, защите прав и интересов несовершеннолетнего к административной ответственности привлечены 509 законных представителей. Дела 324 рассмотрены на заседании комиссии, по решению суда 137 законных представителей лишены родительских прав.

Стоит отметить, что прежде, чем предпринимать такие крайние меры, с семьями проводится работа, направленная на сохранение полноценной ячейки общества.