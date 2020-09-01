Гонка за вакциной от COVID-19. Выход на финишную прямую?

Безусловно, одной из самых громких и долгожданных новостей, причём не только последней недели, стало подписание в Москве казахстанской правительственной делегацией документа, предполагающего покупку нашей страной российской вакцины от коронавирусной инфекции.

Ещё на заре пандемии, когда в её грядущий масштаб мало кто верил, из стен ВОЗ раздавались предостережения, что без вакцины человечество с этим новым вирусом не справится, но это якобы дело двух-трех лет, поэтому учимся жить в новых реалиях и соблюдаем осторожность. Такова была официальная риторика медицинского сообщества, мы все её помним.

Но их коллеги-учёные превзошли все ожидания и с мотивированным азартом ушли в работу над вакцинами. Их энтузиазм передался и политикам всего мира, и вскоре стало ясно, что несколько стран идут в своих исследованиях на одной линии, и финиш не за горизонтом.

Затем случилось то, что должно было случиться – меньше месяца назад прозвучало сенсационное заявление российского лидера о создании первой в мире вакцины от КВИ. И почти сразу Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, поздравив коллегу с научным прорывом, отметил, что Казахстан намерен приобрести новый препарат.

Так что визит делегации Правительства Республики Казахстан в Российскую Федерацию был анонсирован заранее на самом высоком уровне. Его официальная цель – «обсуждение приобретения и применения вакцины от COVID-19 для бесплатной и добровольной иммунизации населения при условии проведения всех клинических испытаний».

«СК-Фармация» и Российский фонд прямых инвестиций подписали соглашение о взаимопонимании о выделении гарантированного объёма вакцины «Спутник V» после прохождения всех стадий испытаний. Необходимый объём для Казахстана готов произвести Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Николая Гамалеи.

Вполне ожидаемо, что в обществе возник вопрос – не торопятся ли учёные и политики, прошла ли вакцина с романтическим названием «Спутник V», отсылающим к первым космическим достижениям, все доклинические и клинические испытания? На что российские ученые и политики дают вполне внятные и компетентные пояснения.

Ещё до поездки в Москву министр здравоохранения РК Алексей Цой в одном из интервью, говоря о российской вакцине, зарегистрированной 11 августа, отметил, что хотел бы получить её образец для теста и в случае, если всё пройдет хорошо, договариваться с российскими коллегами о поставках препарата в Казахстан.

Он упомянул и казахстанскую вакцину, которая недавно с успехом завершила доклинический этап испытаний и теперь переходит к испытаниям на добровольцах.

И здесь неминуемо вспоминается ещё один обсуждаемый в социуме вопрос – зачем нам иноземная вакцина, если на подходе своя? Тем более (и это ещё одна громкая новость недели!) что издание The Washington Post включило вакцину против COVID-19, разрабатываемую в Казахстане, в список 200 перспективных экспериментальных вакцин, которые, как оно считает, помогут остановить пандемию.

Газета The Washington Post включила казахстанскую вакцину в категорию ослабленных и инактивированных вирусных вакцин, разработка которых занимает больше времени, но это не отражается на эффективности. При разработке данного типа вакцин используется более старомодный подход, при котором вирус ослабляется, поэтому он не вызывает заболевания, но всё же запускает защитные механизмы иммунной системы организма.

Так создавались вакцины против полиомиелита, кори, эпидемического паротита и краснухи. Они содержат мёртвый вирус, неспособный заразить людей, но всё же способный указать иммунной системе, как организовать защитную реакцию против инфекции.

В одной категории с казахстанской вакциной оказались разработки нескольких китайских исследовательских институтов и компаний, а также их коллег из Индии и Египта.

В The Washington Post отметили, что уже более 170 вакцин от коронавируса тестируются на животных в лабораториях, 7 вакцин тестируются на здоровых молодых людях, 12 вакцин – на людях, которые входят в группы риска, ещё 7 вакцин – на тысячах людей, чтобы оценить их эффективность и безопасность.

К сожалению, ещё ни одна вакцина не одобрена к полноценному использованию. Поиски вакцины и её разработка начались в январе этого года, когда учёные Китая разместили онлайн геном вируса, который вызывает «загадочную пневмонию».

Обычно, разработка вакцины занимает годы, но не в случае с COVID-19. На сегодня жертвами вируса уже стали более 813 тысяч человек на планете.

Но вернёмся к вопросу о приобретении вакцины при наличии перспективной собственной. Если опираться на факты, то из уст казахстанских чиновников никаких конкретных цифр не прозвучало. Глава Минздрава РК написал на своей странице в соцсети, что «цены, количество и дата поставки вакцины от COVID-19 будут оговорены после выпуска первых партий».

Кроме того, в том же заявлении он подчеркнул, что «подготовка системы здравоохранения к возможному подъёму заболеваемости в осенне-зимний период продолжается». Про ожидаемую вторую или, скорее, новую волну КВИ тоже говорили не раз.

Одновременно прозвучало заявление ВОЗ, которая рассчитывает, что к концу 2021 года будет произведено 2 млрд доз вакцины от COVID-19. Таким образом, вакцине made in Kazakhstan в любом случае найдётся применение благодаря COVAX – совместной инициативе ВОЗ и целого ряда партнёрских организаций. Она позволит в сотрудничестве с правительствами и производителями добиться того, чтобы вакцина была доступна как богатым странам, так и странам с низким уровнем дохода. Причём из нескольких находящихся в разработке вакцин будут выбраны наиболее эффективные и безопасные. Сегодня в COVAX участвует 172 государства. Глава ВОЗ Тедрос Гебрейесус призвал присоединиться к ней и все остальные страны.

– Последние исследования говорят о том, что в отличие от коллективных механизмов работы над вакциной, таких как COVAX, конкуренция за вакцину только приведёт к резкому повышению её стоимости, – сообщил Гебрейесус. – А поскольку наибольшее количество доз получит лишь часть стран, пандемия затянется. Изоляционистский подход только на руку вирусу.

Впрочем, всё это из области предположений. Новый вирус ещё мало изучен, чтобы говорить о нём с полной уверенностью.

Но можно уже утверждать, что вакцинация от коронавирусной инфекции в Казахстане будет добровольной. А часть населения (входящие в группу риска заражения КВИ, люди старше 65 лет и с хроническими болезнями) получит прививку бесплатно.

Айгуль Биданова