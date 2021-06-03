Голы от юных футболистов

В честь Международного дня защиты детей в военном городке «Южный» Аягозского гарнизона состоялся турнир по мини-футболу на кубок начальника гарнизона.

Спортивные соревнования между детьми военнослужащих организовали руководство танковой воинской части и служба по организации работы с членами семей военнослужащих. Турнир прошёл на открытом воздухе с соблюдением санитарных норм. Стоит отметить, игроки, участвовавшие в нём, заранее прошли специальный медицинский осмотр.

Перед началом игры с праздником ребят поздравил заместитель командира танковой воинской части по воспитательной и идеологической работе майор Бакытжан Сералиев.

В турнире приняли участие семь команд. В роли судьи выступил начальник службы спорта и физической культуры танковой воинской части старший лейтенант Дархан Кесикбаев.

В результате напряжённых состязаний первое место и кубок начальника гарнизона завоевала команда «Барыс». Второе место заняла команда «Жарқын». А команда «Қабанбай» удостоилась третьего места. Также были определены победители в номинациях «Лучший вратарь» и «Лучший нападающий».

– Мы организовали этот турнир по мини-футболу, чтобы поздравить детей, проживающих в военном городке, с Международным днём защиты детей, а также помочь им укрепить дружеские отношения, – рассказала начальник службы по организации работы с членами семей военнослужащих танковой воинской части Гульмира Утешева.

По окончании соревнований организаторы вручили участникам памятные подарки.

Гульжан Естаева

Фото пресс-службы Аягозского гарнизона

Аягозский район