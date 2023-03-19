Ветераны выражают свою позицию

96-летний ветеран Великой Отечественной войны из района Алтай Василий Рудомётов проголосовал на внеочередных выборах депутатов Мажилиса Парламента РК и маслихатов всех уровней.

Василий Григорьевич считает участие в выборах гражданским долгом. Он уверен, что наша страна вступит в новую эпоху, что новоизбранные депутаты будут работать в интересах народа. Ветеран ВОВ выразил свою гражданскую позицию на дому.

– Когда речь идёт о будущем нашей независимой страны, мы все как один должны выполнять гражданский долг, – сказал Василий Рудомётов. – Несмотря на то, что мне почти сто лет, чувствую большую ответственность. Желаю нашей стране мира, безопасности, благополучия и единства.