Голосуем за бренды Востока

Лучшие товары Востока страны представили в Астане на республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана».

Десять производителей Восточно-Казахстанской области, одержавших победу на региональном этапе конкурса, представили свою продукцию на республиканском конкурсе-выставке «Лучший товар Казахстана».

В Казахстане он проводится 15 лет в целях поддержки местных производителей, стимулирования их к повышению качества товаров и услуг, продвижения отечественных брендов и развития производства в стране.

Летом этого года состоялся ежегодный региональный конкурс-выставка, где 60 отечественных предприятий показали свою продукцию широкой аудитории.

Победители регионального этапа конкурса в Восточно-Казахстанской области были определены в следующих номинациях:

«Лучшие товары производственного назначения»:

Первое место – ТОО «Казахстанское промышленное пред-приятие», г. Усть-Каменогорск: производство насосного оборудования и запасных частей к насосам, оборудования и запасных частей для горнодобывающего и горно-обогатительного ком-плекса.

Второе место – ТОО «Производственно-торговая компания «IZOTERM», пос. Глубокое: производство современных теплоизоляционных материалов на основе базальтового волокна.

Третье место – ИП «Попов Виктор Сергеевич», г. Риддер: выращивание зерновых и зернобобовых культур, включая семеноводство.

«Лучшие товары для населения»:

Первое место – ИП «Arlan», г. Усть-Каменогорск: производство корпусной и мягкой мебели.

Второе место – ТОО «ПКП «Рауан», г. Усть-Каменогорск: производство швейных изделий, выпуск одежды для детей с особыми потребностями.

Третье место – ИП «Shanyraq», г. Усть-Каменогорск: производство корпусной и мягкой мебели.

«Лучшие продовольственные товары»:

Первое место – ТОО «Восток-Молоко», г. Усть-Каменогорск: производство молока и молочной продукции.

Второе место – ТОО «Алтын-Қазан. ШҚ», г. Усть-Каменогорск: производство круп.

Третье место – ИП «Дакиев Ержан Мейрамович», Шемонаихинский район: производство хлебобулочных и кондитерских изделий.

Приз зрительских симпатий присудили ТОО «Global Invest International», Глубоковский район: производство напитков из мёда под брендом «Медовая марка».

Теперь лучшие из лучших достойно представили регион на республиканском этапе конкурса в Астане.

– После проведения онлайн-голосования казахстанцы определят победителей республиканского конкурса, и в декабре им вручат награды, – сообщил директор Палаты предпринимателей ВКО Кайрат Мамырбаев. – На наш взгляд, все они этого достойны.

Напомним, в разные годы победителями республиканского конкурса «Лучший товар Казахстана» стали семь предприятий из Восточно-Казахстанской области: АО «Силумин-Восток», ТОО «Эмиль», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Бриссоль», ТОО «СП «Аксу-Дзен», АО «Усть-Каменогорская птицефабрика».

Христина Дорошенко

Пресс-служба ПП ВКО