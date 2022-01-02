Год под покровительством Тигра 

На смену Белому Металлическому Быку приходит более величественный и импульсивный, но мудрый хозяин года – Водяной Тигр. Будущий год способствует творческому вдохновению и нестандартному взгляду на вещи. Но при этом Тигр потребует от вас чёткого и быстрого принятия решений. По восточному календарю Тигр вступит в свои права 1 февраля.

КРЫСА. Тигр принесёт вам новые знакомства, которые, возможно, станут судьбоносными. Состоявшиеся пары ждёт новый виток в отношениях — ваш союз станет крепче, а влюбленность ещё сильнее. Контролируйте свои эмоции — не ревнуйте, не придирайтесь и избегайте надуманных конфликтов. Трудолюбивые Крысы легко могут поймать волну удачи. От этого года можно ждать внезапных чудес. Так проявляется полосатость Тигра. Верьте в волшебство, и оно произойдёт.

БЫК. Интеллектуальную работу Тигр уважает и создаёт для неё Быкам идеальные условия. А вот чрезмерные физические нагрузки в этом году не для вас. Хозяин года бережёт ваше здоровье и советует не перенапрягаться. Год будет полон романтики. Одиночки встретят свою вторую половинку, пары задумаются о вступлении в брак. Вам будет легко ориентироваться в действительности, словно у вас есть невидимый внутренний компас, способный вести вас по жизни в направлении успеха. В целом в финансовой сфере не ожидается потрясений.

ТИГР. Год открывает перед вами массу перспектив. Это время триумфов, побед и счастья. Сейчас вы собственными руками закладываете фундамент вашего будущего. Будьте осторожны с финансами. Чем выше будет ваше благосостояние, тем больше соблазнов. Рациональность в расходах — ваш путь к финансовому успеху. Будьте готовы к новым знакомствам. Тиграм, чьи отношения уже устоялись, придётся не раз порычать. Конфликтных ситуаций в этом году не избежать. Но они разрешимы, если вы вовремя включите дипломатию. Но, в целом, эмоции помогут внести в отношения толику страсти, которая значительно оживит их.

КРОЛИК. Год получится в полоску. Волна удачи может завершиться досадной промашкой, а череда неурядиц способна внезапно вывести к успеху. Важно сохранять осознанность и всегда действовать, исходя из меняющихся обстоятельств. Опираясь на опыт, используйте красноречие. У вас будет масса шансов как обогатиться, так и потерять значительную часть капитала. Поэтому действуйте осмотрительно. Без всякого сомнения, вы ощутите в себе в наступающем году магические способности. Реальность будет подыгрывать вам. Те, кто решит построить вам козни, обязательно будут наказаны, а вы же сможете воплотить в жизнь мечту, которую вынашиваете уже продолжительное время. Главное — действуйте.

ДРАКОН. 2022 год — время активных персонажей. Лень что-то предпринимать — дела сами ворвутся в вашу жизнь, как былинный богатырь, желающий померяться силушкой с Драконом. Спросите себя: чего вы бы хотели достичь за предстоящий год? Пусть цели будут максимально конкретны. В ваших силах добиться всего, что вы пожелаете. Тигр уже с первого месяца подбросит вам немало ресурсов. Но не для того, чтобы вы расслабились, а чтобы грамотно ими распорядились. Смена рода деятельности — это один из путей развития для Драконов в 2022 году. Не бойтесь перемен! Они вам на руку.

ЗМЕЯ. Змеи могут самостоятельно задать тон предстоящему году. Хотите успеха — начните действовать. Сосредоточьте внимание на самом главном. Расставьте приоритеты. Посвятите год достижению успеха в том, что действительно для вас ценно, общайтесь с людьми, которые вам реально дороги. Пару раз Тигр подбросит вам испытания. Но всё указывает на то, что вы с ними легко справитесь и даже получите таким образом дополнительную мотивацию. Насчёт финансов переживать не придётся. Однако в конце года вам скорее всего предстоит расстаться с крупной суммой. Что-то приобрести, сделать вклад. И самое главное — больше уделяйте внимания близким. От этого зависит гармония в ваших отношениях.

ЛОШАДЬ. Вы будете много и добросовестно трудиться, но результаты никогда нельзя будет назвать идеальными. Кто-то обязательно совершит ошибку, что-нибудь напутает, и всё это повлияет на исход. Не опускайте руки. Просто немного снизьте ожидания. У вас достаточно высокая планка, но, увы, не всех целей удастся достичь. Сделайте акцент на саморазвитии. Здесь, по крайней мере, вам никто не будет мешать. Особенно большие перспективы у Лошадей в духовной сфере. Тигр будет видеть ваши старания на творческом поприще, а потому обязательно наколдует вам чудесных жизненных эпизодов. Финансовый успех не будет грандиозным. Но в целом ваш доход будет эквивалентен вложенному труду.

КОЗА. Окружающим будет казаться, что ваша жизнь идёт по лучшему сценарию из всех возможных. Появятся перспективы на работе — велика вероятность карьерного роста. Материальное положение укрепится. Большинство инициатив, которые вы предпримите в этом году, окажутся довольно удачными и выгодными. В целом весь 2022 год для Козы будет сплошным волшебством, полным удач, побед и судьбоносных встреч. Это время изобилия, роскоши, любви и принятия важных жизненных решений. И лишь ваш внутренний настрой может испортить ситуацию. Работайте над собой. Пессимизм, цинизм и видение всего вокруг исключительно в негативе — ваши главные враги этого года.

ОБЕЗЬЯНА. В целом 2022 год открывает для Обезьяны большие возможности. В первую очередь речь идёт о финансовом успехе. Но угодит ли денежный поток в вашу копилку или пронесётся мимо, зависит от того, сможете ли вы правильно воспользоваться обстоятельствами. Для успеха вам необходимы стратегия. Чувствуете, что планирование не ваша сильная сторона, обратитесь за помощью. Смена работы возможна. Но здесь тоже важно проявить предусмотрительность. Сразу выясните все нюансы сотрудничества. В романтической сфере, как и в отношениях с близкими, всё будет гармонично при условии, что вы не станете проявлять излишнюю эмоциональность. Так Тигр поощряет тех, кто сохраняет позитивный настрой в любой ситуации. И не торопите события. Мир движется в самом оптимальном темпе.

ПЕТУХ. Тигр будет всячески способствовать тому, чтобы Петух насладился жизнью сполна и преуспел везде. Вы заметите, что стоит только чего-то пожелать, и оно практически сразу материализуется в вашей жизни. Но все эти чудеса утекут сквозь пальцы, если вы не станете двигаться к ним навстречу и проявлять инициативу. Год особенно хорош для предпринимателей, так как дела пойдут в гору. Романтическая жизнь обещает быть насыщенной яркими и приятными событиями. В жизни многих Петухов появится множество приятных людей, готовых предложить отношения. Но любовные треугольники — это не для вас, даже если они выглядят заманчиво.

СОБАКА. Вряд ли вы сможете свернуть горы и достичь любых вершин в одиночку. Лучшей стратегией для вас будет присоединиться к чьему-то проекту и вложить максимум усилий в его реализацию. Год хорош для обучения и самосовершенствования. Можно даже браться за новые для себя сферы. Очень важно в течение этого года поддерживать себя, поощрять за успехи, находить во всём что-то хорошее. И Тигр обязательно поможет Собаке найти поводы для радости. Вы будете ощущать, что несмотря ни на что Вселенная заботится о вас. Вас словно будет двигать вперёд некая невидимая сила. Финансовое положение с большой вероятностью в течение года будет держаться на одном и том же уровне. Вполне достойном.

СВИНЬЯ. В вашем распоряжении будет всё, что нужно для достижения самых смелых желаний. У вас есть профессиональные амбиции? Действуйте — всё получится. В семейных отношениях у Свиней всё будет тепло, гармонично и уютно. Свиньи — доброжелательные и иногда чересчур доверчивые. Старайтесь не раскрывать душу, особенно перед незнакомцами. Возможно, кто-то захочет сыграть на ваших слабостях. Не давайте недоброжелателям таких возможностей. Уделяйте достаточно внимания отдыху. Не пренебрегайте сном и отдыхом — вам нужны ресурсы для будущих свершений. И помните, что, несмотря на благосклонность Тигра, плодотворность года будет определяться по формуле: количество успехов равно количеству вложенных усилий. Будьте старательны, добросовестны, ответственны, и результаты превзойдут ваши самые смелые ожидания от года Тигра.

Подготовлено по материалам электронных СМИ

Рисунки Анны Ерёминой