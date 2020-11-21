Главный экзамен для аграриев 

Полевой сезон этого года выдался непростым, введение режима чрезвычайного положения и погода внесли серьёзные коррективы, создали определённые проблемы и дополнительные трудности для земледельцев. Однако аграрии Глубоковского района организованно и в оптимальные сроки провели сев и уборку урожая всех видов сельскохозяйственных культур.

По информации районного отдела сельского хозяйства, уборочная площадь сельскохозяйственных культур текущего года составила 102 тысячи 400 гектаров, что выше на 1370 гектаров прошлого агросезона.

Зерновыми и зернобобовыми культурами было занято 60,5 тыс. га, масличными – 34,5 тыс. га, картофелем – 1,7 тыс. га, овощами – 0,3 тыс. га, кормовыми культурами – 5,3 тыс. га.

Для повышения плодородия почвы, урожайности и качества продукции ежегодно увеличиваются объёмы приобретения минеральных удобрений. Под урожай нынешнего года было закуплено и внесено 10,1 тысячи тонн субсидируемых минеральных удобрений, внесено 106 кг на гектар ярового сева.

На сегодняшний день сельхозтоваропроизводителями района получена государственная поддержка в виде субсидий на растениеводство – 1087,6 млн тенге, в том числе: на развитие семеноводства – 92,97 млн тенге; на удешевление стоимости

минеральных удобрений – 432,9 млн тенге; на удешевление стоимости гербицидов – 255,4 млн тенге; на инвестсубсидии – 306,4 млн тенге.

Объём инвестиций в основной капитал за январь – сентябрь этого года составил 3,8 млрд тенге, или 106 процентов к соответствующему периоду прошлого года (200 млн тг). Основную долю вложений инвестиций – 3,5 млн тенге (92 процента) – составили собственные средства субъектов бизнеса, восемь процентов пришлось на заёмные средства, кредиты банков и лизинг сельскохозяйственной техники.

По словам руководителя отдела сельского хозяйства Ернара Капатаева, большей частью инвестиции в основной капитал по сельскому хозяйству идут за счёт обновления машинно-тракторного парка.

– Ежегодно в районе производится обновление сельскохозяйственной техники на 6,5 процента, – отмечает он. – Так, за девять месяцев этого года приобретена 51 единица сельскохозяйственной техники, в том числе восемь комбайнов, 22 трактора, один посевной комплекс и 20 единиц прочей сельхозтехники на общую сумму 2,2 миллиарда тенге.

На уборочные работы распределено гарантированное дизельное топливо в объёме 2145 тонн. На сушку продукции дополнительно было выделено дизельное топливо в объёме 520 тонн.

Зерновые культуры убраны на площади 58,6 тысячи гектаров, валовое производство в первоначальном весе составляет 92,9 тысячи тонн; масличных – на площади 35 тысяч га, валовый сбор – 62,6 тысячи тонн. Сена заготовлено 59 тысяч тонн, сенажа – 13 тысяч тонн, соломы – девять тысяч тонн, силоса – 30 тысяч тонн.

При общем росте поголовья сельскохозяйственных животных по сравнению с прошлым годом возросло производство животноводческой продукции. Молока произведено 48,3 тыс. тонн, мяса – 5,2 тыс. тонн, яиц – 17,8 млн штук.

– Планируем повышать производительность труда за счёт применения минеральных удобрений, средств защиты растений, развития молочного и мясного животноводства (создание молочно-товарных и мясных ферм), – резюмирует ЕрнарКапатаев. – Не забываем о новых инвестиционных проектах, элементах точных технологий и цифровизации в животноводстве и растениеводстве – чипирование скота, внедрение датчиков измерения расхода топлива, дифференцированное внесение семян и удобрений и так далее.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район