Где победа, там и песня

Приз зрительских симпатий выиграла школьница из Аягозского района на республиканском фестивале военно-патриотической песни «Жас сарбаз».

Ежегодный фестиваль, посвящённый 30-летию Вооружённых сил Республики Казахстан, проходил в Астане. Более 150 воспитанников детско-юношеского движения «Жас сарбаз» из всех регионов Казахстана приехали сюда, чтобы побороться за право стать лучшими в номинациях «Вокал», «Фольклор» и «Вокально-инструментальный ансамбль».

В республиканском фестивале военно-патриотической песни «Жас сарбаз» под руководством учителя школы искусств Меруерт Смагуловой приняла участие и ученица средней общеобразовательной школы № 4 Аягоза Диана Рашитова.

Пресс-служба Министерства обороны РК, которое выступило в роли организатора фестиваля, отметила, что перед жюри стояла непростая задача. На их суд было представлено более 50 номеров. Участников фестиваля оценивали по вокальным данным, исполнительскому мастерству, артистизму и эстетике выступления.

В результате определили обладателей призовых мест по каждой из номинаций, а также лучшего исполнителя фестиваля. Диана Рашитова из Аягоза победила в номинации «Приз зрительских симпатий». Юную певицу наградили дипломом, вручив стеклянную статуэтку в виде лиры и специальный ценный приз.

– Фестиваль «Жас сарбаз» пользуется огромной любовью среди молодёжи. Музыка укрепляет боевой дух воинов, снимает усталость в повседневной деятельности, а в бою заряжает энергией победы. А где победа, там и песня, – сказал на торжественной церемонии награждения заместитель министра обороны Султан Камалетдинов.

Организаторы добавили, никто из зрителей не остался равнодушным к творчеству молодых исполнителей. Каждое выступление сопровождалось бурными овациями и поддержкой зала.

Баян Аскар

Аягозский район