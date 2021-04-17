Где можно получить вакцину от КВИ
в Усть-Каменогорске:
ТОО ВА «Денсаулык», ул. Бурова, 53
ЦПМСП №1, ул. М. Горького, 11/9
ТОО «ЦСЗ Авиценна ВКО», ул. Белинского, 36
Городская поликлиника №2 г. Усть-Каменогорска, ул. Бурова, 61
ТОО «ЕМ АЛУ плюс», ул. Согринская 223/8
Учреждение «Амбулаторный центр», пр. Абая, 18
Учреждение «Семейная амбулатория», ул. Серикбаева, 1
Поликлиника № 1 г. Усть-Каменогорска, пр. Ауэзова, 18
Поликлиника № 1 г. Усть-Каменогорска, ул. Потанина, 4
Учреждение «Левобережная клиника»
Учреждение «СВА МСЧ-2», ул. Серикбаева, 1
ТОО «Вита-1», пр. Шакарима, 156
ТОО «Защитинская железнодорожная больница», ул. М. Тынышпаева, 133
Центр матери и ребёнка, ул. Утепова, 37
в ВКО:
г. Семей, Поликлиника №1, ул. Жамакаева, 100
г. Семей, ул. Кабанбай батыра, 79
с. Озерки
г. Семей, Поликлиника №2, ул. Байтурсынова, 27
г. Семей, Поликлиника №3, ул. Стаханова, 17, каб. №23
г. Семей, ВА пос. Бобровка, ул. Строительная, 3, каб. №2
г. Семей, ВА с. Прииртышский, ул. Школьная, 10/1, прививочный кабинет
г. Семей, ВА с. Мукур, ул. Центральная, 3Б, прививочный кабинет
г. Семей, ВА с. Чекоман, ул. Елшубаева, 15, прививочный кабинет
г. Семей, ВА с. Букенчи, ул. Сатпаева, 6, прививочный кабинет
г. Семей, Учреждение КДП 3, ул. Физкультурная, 17
г. Семей, Поликлиника №4, 35 квартал 18г, каб. №11
г. Семей, ИП «Сейтказина Ж», поселок Степной, 164-10
г. Семей, Врачебная амбулатория № 5, ул. Культурная, 22
г. Семей, МУ ПСТ №6, пр. Шакарима, 149, каб. 308
г. Семей, ТОО «СЖДБ», ул. Засядько, 91, каб. №112
г. Семей, Врачебная амбулатория, Карагайлы, 36, каб. №2
г. Семей, Поликлиника № 7, пр. Шакарима, 2б
г. Семей, ЦПМСП 12, ул. Энергетик, 1
г. Семей, СВА «Жоломан», пос. Холодный ключ, 3-9-11
г. Семей, «Адиль-Ем», поселок Восточный, 8, линия №6
г. Семей, Центр первичной медико-санитарной помощи № 1, пос. Восход, ул. Геологическая, 1
г. Семей, МУ «ЦСП», ул. Иртышская, 14
г. Семей, МУ «ЦСП», 410 квартал
г. Семей, МУ «Победа», ул. Победы, 18
г. Семей, Поликлиника «Хаким», Кабельный переулок, 1
г. Семей, СА «Шульбинск», пос. Шульбинск
г. Семей, Абралинская больница, с. Кайнар, ул. Кайнар, 1
г. Семей, ВА с. Приречного, с. Приречное, ул. Школьная, 77
г. Семей, ТОО «Жан-Ер», Кабанбай батыра, 21
г. Семей, Поликлиника № 8, ул. Кожкомбинатовская, 13
г. Семей, СА «Гармония», с. Новобаженово, ул. Школьная, 16
г. Риддер, Риддерская городская больница, ул. Гагарина, 10
Абайский район, Районная больница Абайского района, с. Караул, ул. Кокбая, 1
г. Аягоз, Межрайонная больница Аягозского района, ул. Рахимова, 1/1
Аягозский район, г. Аягоз, Учреждение «Казыгул», ул. Танирбергенова, 47
Бескарайский район, с.Бескарагай, РБ Бескарагайского района, ул. Пушкина, 2А
Районная больница Бородулихинского района
пос. Глубокое, РБ Глубоковского района, ул. Пирогова, 24 а
Жарминский район, с. Калбатау, РБ Жарминского района, ул. Мустанбая, 108, 3 этаж
Жарминский район, г. Шар, Шарская городская больница, ул. Варепа, 2А
Жарминский район, с. Калбатау, Учреждение СА «Азат», ул. Достык, 124
Зайсанский район, г. Зайсан, Районная больница Зайсанского района, ул. Кабанбая, 29
Алтай, МРБ района Алтай, Тауелсіздік, 16
Район Алтай, г. Серебрянск, ул. Мира, 33
Район Алтай, пос. Новая Бухтарма, ул. Больничная, 1
Катон-Карагайский район, с. Улкен-Нарын, РБ Катон-Карагайского района, ул. Татаева, 31
с. Катон- Карагай, РБ №2 Катон-Карагайского района, ул. Абая, 61
с. Кокпекты, Районная больница Кокпектинского района, ул. Аухадиева, 46
с. Самарское, РБ № 2 Кокпектинского района, ул. Бакраева, 11
Курчумский р-н, с. Курчум, ул. Захарова, 1а
с. Аксуат, Районная больница Тарбагатайского района, ул. Сейфуллина, 9
Тарбагатайский район, с. Акжар, Районная больница № 2 Тарбагатайского района, ул. Муратбаева, 44
с. Урджар, Районная больница Урджарского района, ул. Семушкина, 1б
с. Маканчи, Районная больница №2 Урджарского района, ул. Найманбая, 191
Уланский район, РБ Таврическое, ул. Мира, 1
г. Шемонаиха, ул. Вокзальная, 87
г. Курчатов, Курчатовская городская больница, ул. Курчатова, 9