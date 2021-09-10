Фронтовик. Писатель. Журналист

Жители Жарминского района свято чтят память о своём земляке Азильхане Нуршаихове. Ветеран Великой Отечественной войны, народный писатель Казахской ССР, поэт, журналист, литературовед оставил светлый след в истории родного края.

Азильхан Нуршаихов родился 15 декабря 1922 года в местности Келинсуйеги Жарминского района. В возрасте восьми лет будущий писатель переехал с родителями в колхоз «Акбузат», где окончил семь классов школы. С детства он увлекался литературой, писал стихи, которые публиковались на страницах районных, областных и республиканских изданий.

В начале Великой Отечественной войны 19-летнего Нуршаихова призвали на фронт. Молодой боец сразу проявил бесстрашие перед врагом и смекалку, и вскоре он уже командовал орудием 100-й стрелковой бригады. Фронтовик участвовал в боях на Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.

В 2010 году было обнаружено уникальное стихотворное письмо Нуршаихова, написанное во время боёв на Белорусском фронте коллегам из Жарминской районной газеты. В письме А. Нуршаихов обращается к друзьям с такими словами: «Ждите нас, верьте нам и знайте, что мы дойдём до Берлина, и что мы победим!»

Творческая жизнь Нуршаихова была тесно связана с журналистикой. После окончания Великой Отечественной войны он поступил на второй курс филологического факультета Казахского государственного университета, где посещал лекции знаменитого писателя и драматурга Мухтара Ауэзова. После окончания университета Нуршаихов работал в качестве собкора в газете «Социалистік Қазақстан» (сейчас – «Егемен Қазақстан»). В 1953–1956 годах Нуршаихов занимал должность редактора Павлодарской областной газеты «Кызыл ту», а с 1963 по 1965-й был главным редактором республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»). С 1968 по 1973 год Нуршаихов проработал в издательстве «Казахская советская энциклопедия» на должности заведующего редакцией языка, литературы и фольклора. Впоследствии писатель занимал должность научного сотрудника Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова.

Параллельно с плодотворной журналистской деятельностью Азильхан Нуршаихов постоянно занимался литературным трудом. Постепенно формировался творческий стиль писателя, откликавшегося на события, происходящие в родном Казахстане, много ездившего по стране, изучавшего жизнь людей. Азильхан Нуршаихов стал мастером очерка, писал повести и романы, его произведения узнавали и ждали читатели.

Нуршаихов написал более 40 книг, в основном посвящённых Великой Отечественной войне. Широкую известность литератор получил после публикации в 1976 году романа «Истина и легенда» о Герое Советского Союза и участнике битвы за Москву Бауыржане Момышулы. В 1979 году вышел роман о послевоенной жизни «Годы радости и любви», общий тираж которого составил 52 тысячи экземпляров.

Настоящую любовь и признание писатель Азильхан Нуршаихов получил благодаря роману «Любовь и счастливые годы» (1970). Произведение привлекло художественным содержанием, продуманным сюжетом, системой построения образов, за которыми уже чувствовалась рука настоящего мастера. В романе поднимались темы чистой любви, безупречной дружбы, раскрывались коллизии человеческих отношений, говорилось о народных традициях и воспитании молодёжи. Книга вышла тиражом 52 400 экземпляров и быстро была раскуплена. А читатели завалили письмами издательство «Жазушы» и республиканский издательский комитет с просьбой переиздать её, что и было сделано в 1972 году: роман дважды был выпущен тиражом 60 тысяч экземпляров. В 1973 году «Любовь и счастливые годы» перевели на русский язык, и последовал новый тираж – 100 тысяч экземпляров.

Главный герой романа Азильхана Нуршаихова – боец Ербол Есетов – вернулся с Великой Отечественной войны и поступил в университет. Воевал Ербол геройски: так, во время боя в блиндаж попал снаряд, и он, не растерявшись, успел схватить его и вынести. Однако теперь, в мирное время, он не только герой, но и романтик, влюблённый в жизнь. Однажды Ербол нечаянно пролил чернила на белоснежный свитер девушки. Эта неловкость бравого фронтовика стала началом многих событий: он влюбляется в красавицу Ментай. Молодые люди учатся быть верными в дружбе, не отчаиваться и идти навстречу своему счастью, а главное – всегда оставаться достойными высокого звания Человека.

В число других произведений Нуршаихова входят серия очерков «По дорогам Казахстана» (1956 г.), «Истина и легенда», а также повести «Песнь любви» (1964 г.), «Золотая тропинка» (1967 г.), «Девять хвалебных песен» (1977 г.) и другие.

В 1985 году писатель инициировал создание Фонда воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, деятельность которого была направлена на запись свидетельств о Великой Отечественной войне из первых уст.

Он быстро адаптировался к последним веяниям казахской литературы и казахской журналистики. Что бы он ни писал, он делал это так, чтобы удовлетворить потребности сегодняшнего поколения. Одна из особенностей Азильхана Нуршаихова как писателя заключалась в том, что, несмотря на солидный возраст, он быстро освоил современные информационные технологии. Раньше он регулярно печатал, но под конец своей жизни пользовался компьютером. Знал механизмы новой техники. А фотоаппарат был спутником писателя-журналиста всю жизнь. Удивительно, но ровесники писателя не смогли быстро приспособиться к последним тенденциям, продолжая писать чернилами и пером. По скорости письма писатель не уступал ни одному из своих молодых коллег.

Азильхан Нуршаихов считал литературу делом чести и гордости. Он смело проводил стилистические и жанровые исследования, создавая галерею типичных персонажей, идеально воплощающих человечность и настоящую любовь, способствовал формированию этических и нравственных взглядов через систему художественного мышления.

Он добился больших успехов в развитии своей авторской концепции в литературном процессе через монологи, диалоги, раскрывая образ главного героя, используя в своих произведениях приёмы психологии и лиризма. В эпоху современной глобализации, чтобы не потерять национальные обычаи и традиции, он неустанно пропагандировал в своих произведениях прекрасные качества нашей нации, сформировавшиеся веками; с гражданской точки зрения отреагировал на решение насущных человеческих проблем. Иными словами, Азильхан Нуршаихов сумел успешно превратить свой жизненный опыт в произведение искусства, то есть найти сочетание документальной основы и художественного характера, чтобы по-настоящему связать эти две концепции.

Азильхан Нуршаихов был лауреатом Государственной премии Республики Казахстан имени Абая и лауреатом литературной премии имени Александра Фадеева. В 2010 году Нуршаихов получил орден «Отан», а в начале 2011 года – президентскую Государственную стипендию.

В 2017 году в Центральном государственном музее Казахстана была открыта выставка, посвящённая восьми крупным писателям, в том числе и Нуршаихову. В экспозиции были представлены личные вещи писателя, награды, портреты, афиши и иллюстрации к его произведениям.

В 2019 году в честь писателя была названа одна из улиц Семея.

Незадолго до своей кончины Азильхан Нуршаихов понёс эстафету на спортивном мероприятии Азиада-2011. Через несколько дней писатель скончался в больнице. Это стало огромной потерей для его родных, друзей, читателей и поклонников его таланта. С нами остались его книги – чистый родник казахской словесности, живая память о нём. Впоследствии в Алматы был открыт его мемориальный кабинет.

Сабит Досанов, заслуженный деятель РК, лауреат международных премий им. М. Шолохова и В. Пикуля, после вести о кончине писателя из Восточного Казахстана сказал:

– Азильхан Нуршаихов прошёл свой жизненный путь как самоотверженный солдат, не щадя жизни для защиты своей Родины, как писатель, книги которого будут жить вечно, поскольку они призывают людей к любви и доброте, как Человек и Гражданин с большой буквы.

Бахыт Сарсембаева

Фото из открытых источников