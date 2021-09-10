Память

Фронтовик. Писатель. Журналист

10.09.2021
98

Жители Жарминского района свято чтят память о своём земляке Азильхане Нуршаихове. Ветеран Великой Отечественной войны, народный писатель Казахской ССР, поэт, журналист, литературовед оставил светлый след в истории родного края.  

Азильхан Нуршаихов родился 15 декабря 1922 года в местности Келинсуйеги Жарминского района. В возрасте восьми лет будущий писатель переехал с родителями в колхоз «Акбузат», где окончил семь классов школы. С детства он увлекался литературой, писал стихи, которые публиковались на страницах районных, областных и республиканских изданий.  

В начале Великой Отечественной войны 19-летнего Нуршаихова призвали на фронт. Молодой боец сразу проявил бесстрашие перед врагом и смекалку, и вскоре он уже командовал орудием 100-й стрелковой бригады. Фронтовик участвовал в боях на Калининском, 2-м Прибалтийском, 1-м и 2-м Белорусских фронтах.  

В 2010 году было обнаружено уникальное стихотворное письмо Нуршаихова, написанное во время боёв на Белорусском фронте коллегам из Жарминской районной газеты. В письме А. Нуршаихов обращается к друзьям с такими словами: «Ждите нас, верьте нам и знайте, что мы дойдём до Берлина, и что мы победим!»  

Творческая жизнь Нуршаихова была тесно связана с журналистикой. После окончания Великой Отечественной войны он поступил на второй курс филологического факультета Казахского государственного университета, где посещал лекции знаменитого писателя и драматурга Мухтара Ауэзова. После окончания университета Нуршаихов работал в качестве собкора в газете «Социалистік Қазақстан» (сейчас – «Егемен Қазақстан»). В 1953–1956 годах Нуршаихов занимал должность редактора Павлодарской областной газеты «Кызыл ту», а с 1963 по 1965-й был главным редактором республиканской газеты «Қазақ әдебиеті» («Казахская литература»). С 1968 по 1973 год Нуршаихов проработал в издательстве «Казахская советская энциклопедия» на должности заведующего редакцией языка, литературы и фольклора. Впоследствии писатель занимал должность научного сотрудника Института литературы и искусства имени Мухтара Ауэзова.  

Параллельно с плодотворной журналистской деятельностью Азильхан Нуршаихов постоянно занимался литературным трудом. Постепенно формировался творческий стиль писателя, откликавшегося на события, происходящие в родном Казахстане, много ездившего по стране, изучавшего жизнь людей. Азильхан Нуршаихов стал мастером очерка, писал повести и романы, его произведения узнавали и ждали читатели.  

Нуршаихов написал более 40 книг, в основном посвящённых Великой Отечественной войне. Широкую известность литератор получил после публикации в 1976 году романа «Истина и легенда» о Герое Советского Союза и участнике битвы за Москву Бауыржане Момышулы. В 1979 году вышел роман о послевоенной жизни «Годы радости и любви», общий тираж которого составил 52 тысячи экземпляров.  

Настоящую любовь и признание писатель Азильхан Нуршаихов получил благодаря роману «Любовь и счастливые годы» (1970). Произведение привлекло художественным содержанием, продуманным сюжетом, системой построения образов, за которыми уже чувствовалась рука настоящего мастера. В романе поднимались темы чистой любви, безупречной дружбы, раскрывались коллизии человеческих отношений, говорилось о народных традициях и воспитании молодёжи. Книга вышла тиражом 52 400 экземпляров и быстро была раскуплена. А читатели завалили письмами издательство «Жазушы» и республиканский издательский комитет с просьбой переиздать её, что и было сделано в 1972 году: роман дважды был выпущен тиражом 60 тысяч экземпляров. В 1973 году «Любовь и счастливые годы» перевели на русский язык, и последовал новый тираж – 100 тысяч экземпляров.  

Главный герой романа Азильхана Нуршаихова – боец Ербол Есетов – вернулся с Великой Отечественной войны и поступил в университет. Воевал Ербол геройски: так, во время боя в блиндаж попал снаряд, и он, не растерявшись, успел схватить его и вынести. Однако теперь, в мирное время, он не только герой, но и романтик, влюблённый в жизнь. Однажды Ербол нечаянно пролил чернила на белоснежный свитер девушки. Эта неловкость бравого фронтовика стала началом многих событий: он влюбляется в красавицу Ментай. Молодые люди учатся быть верными в дружбе, не отчаиваться и идти навстречу своему счастью, а главное – всегда оставаться достойными высокого звания Человека.

В число других произведений Нуршаихова входят серия очерков «По дорогам Казахстана» (1956 г.), «Истина и легенда», а также повести «Песнь любви» (1964 г.), «Золотая тропинка» (1967 г.), «Девять хвалебных песен» (1977 г.) и другие.  

В 1985 году писатель инициировал создание Фонда воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, деятельность которого была направлена на запись свидетельств о Великой Отечественной войне из первых уст.  

Он быстро адаптировался к последним веяниям казахской литературы и казахской журналистики. Что бы он ни писал, он делал это так, чтобы удовлетворить потребности сегодняшнего поколения. Одна из особенностей Азильхана Нуршаихова как писателя заключалась в том, что, несмотря на солидный возраст, он быстро освоил современные информационные технологии. Раньше он регулярно печатал, но под конец своей жизни пользовался компьютером. Знал механизмы новой техники. А фотоаппарат был спутником писателя-журналиста всю жизнь. Удивительно, но ровесники писателя не смогли быстро приспособиться к последним тенденциям, продолжая писать чернилами и пером. По скорости письма писатель не уступал ни одному из своих молодых коллег.  

Азильхан Нуршаихов считал литературу делом чести и гордости. Он смело проводил стилистические и жанровые исследования, создавая галерею типичных персонажей, идеально воплощающих человечность и настоящую любовь, способствовал формированию этических и нравственных взглядов через систему художественного мышления.  

Он добился больших успехов в развитии своей авторской концепции в литературном процессе через монологи, диалоги, раскрывая образ главного героя, используя в своих произведениях приёмы психологии и лиризма. В эпоху современной глобализации, чтобы не потерять национальные обычаи и традиции, он неустанно пропагандировал в своих произведениях прекрасные качества нашей нации, сформировавшиеся веками; с гражданской точки зрения отреагировал на решение насущных человеческих проблем. Иными словами, Азильхан Нуршаихов сумел успешно превратить свой жизненный опыт в произведение искусства, то есть найти сочетание документальной основы и художественного характера, чтобы по-настоящему связать эти две концепции.  

Азильхан Нуршаихов был лауреатом Государственной премии Республики Казахстан имени Абая и лауреатом литературной премии имени Александра Фадеева. В 2010 году Нуршаихов получил орден «Отан», а в начале 2011 года – президентскую Государственную стипендию.  

В 2017 году в Центральном государственном музее Казахстана была открыта выставка, посвящённая восьми крупным писателям, в том числе и Нуршаихову. В экспозиции были представлены личные вещи писателя, награды, портреты, афиши и иллюстрации к его произведениям.  

В 2019 году в честь писателя была названа одна из улиц Семея.  

Незадолго до своей кончины Азильхан Нуршаихов понёс эстафету на спортивном мероприятии Азиада-2011. Через несколько дней писатель скончался в больнице. Это стало огромной потерей для его родных, друзей, читателей и поклонников его таланта. С нами остались его книги – чистый родник казахской словесности, живая память о нём. Впоследствии в Алматы был открыт его мемориальный кабинет.  

Сабит Досанов, заслуженный деятель РК, лауреат международных премий им. М. Шолохова и В. Пикуля, после вести о кончине писателя из Восточного Казахстана сказал:  

– Азильхан Нуршаихов прошёл свой жизненный путь как самоотверженный солдат, не щадя жизни для защиты своей Родины, как писатель, книги которого будут жить вечно, поскольку они призывают людей к любви и доброте, как Человек и Гражданин с большой буквы.

Бахыт Сарсембаева  

Фото из открытых источников  

10.09.2021
98

Еще новости

Аксакал нации Байкен Ашимов

02.07.2021

Герои необъявленной войны 

14.02.2021

Дань уважения 

16.12.2020

Мы никогда не забудем…

19.07.2020
Back to top button