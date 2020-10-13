Финансовый рычаг   для экспортёров 

Представители АО «Аграрная кредитная корпорация» (АКК) организовали в Восточном Казахстане пресс-тур для журналистов региональных и республиканских СМИ.

Объектами посещения и пристального их внимания стали известные хозяйства Кокпектинского района. Это КХ «Елимай Кокпекты», успешно развивающее племенное животноводство, а также ТОО «Кузмич», занятое в рыбной отрасли.

ВЫСОКИЕ СТАНДАРТЫ

Характерная особенность – реализуемые здесь проекты направлены на выпуск продукции, которая ориентирована на экспорт. АКК ставит целью увеличение объёмов финансирования подобных проектов. Поскольку потребности в инвестициях в сфере производства и переработки сельхозпродукции растут. По информации из пресс-релиза, на сегодняшний день компанией всего профинансировано 298 проектов на общую сумму более 272,7 млрд тенге. Насколько важна и весома подобная поддержка для сельчан, разберём на примере конкретных предприятий ВКО.

В селе Кокжаик создается современный откормочный комплекс, которому нет аналогов в регионе. Надо сказать, что КХ «Елимай Кокпекты» вдохнуло новую жизнь в населённый пункт. Определило перспективы его развития на много лет вперед. Руководитель проекта – талантливый предприниматель новой формации Болат Бекбердинов ознакомил гостей с хозяйством. Рассказал об основных целях и задачах разведения племенного скота, откорма животных, поставок мяса в другие страны на экспорт.

– Для этого мы должны быть конкурентоспособными и обеспечивать соответствие нашей продукции самым строгим международным стандартам, – подчеркнул Болат Бекбердинов. – Ещё мы много работаем над снижением себестоимости продукции, удешевлением кормов. Для этого необходим полив кормовых и технических культур.

Тут важна поддержка в рамках госпрограмм. Опыт совместной работы с АКК уже есть. В 2018 году получен льготный займ на создание откормочной площадки на 3000 голов КРС. По словам представителей компании, продолжение такого партнёрства отвечает интересам всех сторон. В первую очередь, местного населения.

ЯКОРНЫЙ ПРОЕКТ

Рыбоводы ТОО «Кузмич» решают сразу две задачи. Это восполнение рыбных ресурсов и поставка продукции на экспорт, что вполне отвечает целям, поставленным на уровне Правительства страны. В каждом регионе рыбную сферу требуется превратить в одну из базовых отраслей. В том видится реальный путь снабжения населения рыбой, богатой белками. Восточный Казахстан входит в четвёрку регионов с солидным потенциалом в этом направлении.

На территории области имеется великое множество водоёмов с чистой водой. Как считают специалисты, они вполне подходят для разведения ценной товарной рыбы, получения качественной продукции для внутреннего потребления или поставок за пределы региона и страны.

Согласно пресс-релизу, АО «Аграрная кредитная корпорация» финансирует товарное рыбоводство по программам «Агроэкспорт», «Агробизнес», «Экономика простых вещей». В целом, в его портфеле насчитывается десять проектов.

К примеру, в Кокпектинском районе есть садковое хозяйство по разведению ценных пород рыб (осетровые, лососевые, сиговые). На заёмные средства в сумме 50 млн тенге ТОО «Кузьмич» в рамках программы «Агроэкспорт» в 2018 году расширило своё хозяйство.

– Для дальнейшего развития производства на полученные средства мы приобрели, в частности, холодильное оборудование и садковые линии для выращивания рыбы, – говорит заместитель директора Бакыт Мубаракова. – Продукцию до начала нынешнего года поставляли на экспорт в Китай, а также некоторые страны ближнего зарубежья.

В экспортный ассортимент входила рыба популярных местных пород – судак, лещ, окунь и многие другие, а также рыбное филе, фарш.

Журналисты побывали на разных рабочих участках ТОО «Кузмич». В специальных бассейнах под крышей можно увидеть маточное поголовье представителей различных ценных пород рыбы, включая осётра. Рыбная молодь, набрав определённый вес и кондиции в нужный сезон и срок, перемещается поэтапно на другие участки.

В больших садках, что на побережье Бухтарминского водохранилища, рыбоводы ведут работу и постоянное наблюдение за своими беспокойными подопечными.

По итогам пресс-тура организаторы дали краткий комментарий для представителей СМИ.

– Первый проект стимулирует активное развитие мясного животноводства. Создаётся замкнутая цепочка, которая объединит усилия крупных, средних и мелких хозяйств. От этого в итоге выиграют все, – сказал директор филиала АКК по ВКО Ербол Кубентаев. – На примере второго проекта мы также видим результат от внедрения новых для региона эффективных технологий в рыбную отрасль.

Добавим, что каждый из двух проектов, который получил поддержку по госпрограммам, заслуживает отдельного, более подробного рассказа в «Рудном Алтае».

Меир Токобаев