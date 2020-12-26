Факторы эффективности 

Министр здравоохранения РК Алексей Цой отметил действенные меры властей Восточного Казахстана в борьбе с распространением коронавирусной инфекции, которые позволили оперативно вывести регион из «красной» зоны и держать ситуацию под контролем.

Аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов рассказал о текущей эпиде—

миологической ситуации в регионе, о мерах по сдерживанию коронавирусной инфекции и дальнейших планах по стабилизации эпидемиологической обстановки.

О встрече с Алексеем Цоем глава региона сообщил на своих страницах в социальных сетях.

По его словам, благодаря своевременному взятию ситуации с КВИ под строгий контроль и предпринятым всесторонним мерам положение в Восточном Казахстане с коронавирусной инфекцией удалось стабилизировать. Сегодня область находится в «зелёной» зоне.

– Все наши усилия направлены на сохранение главного богатства нашей страны – жизни и здоровья граждан, – отметил Даниал Ахметов. – Прежде всего, этого удалось сделать благодаря сознательности и дисциплине восточноказахстанцев. В настоящее время уменьшилось количество заражённых, а также контактных лиц. В этом направлении практически с первых дней масштабную работу проводит Центр локализации, благодаря чему удалось выработать систему госпитализации больных, оперативного выявления контактных лиц и многое другое.

По данным акима Восточно-Казахстанской области, в настоящее время в регионе подготовлено 6400 коек, 340 – реанимационных, которые являются не просто больничным фондом, а представляют собой полноценные комплексы для лечения пациентов с коронавирусом.

Область полностью обеспечена кислородными станциями, компьютерными томографами, аппаратами искусственной вентиляции лёгких и другим необходимым медицинским оборудованием.

Кроме того, в оперативные сроки удалось повысить эффективность лабораторных исследований, решён вопрос с бесперебойными поставками реагентов и расходных материалов, увеличены количество и мощности ПЦР-лабораторий.

Особо стоит отметить наличие самого большого в стране запаса иммунной плазмы, созданного в регионе. Более того, планируется увеличить этот резерв до годового объёма. Следует также подчеркнуть важность проводимой масштабной информационной работы государственных органов в борьбе с коронавирусом.

В ходе встречи аким области и министр здравоохранения РК обсудили дальнейшие планы по профилактике распространения КВИ и эффективному лечению пациентов с этим заболеванием.

Подводя итоги беседы, Алексей Цой подчеркнул, что в Восточно-Казахстанской области применена действенная система работы с коронавирусными больными и контактными, которая позволила в кратчайшие сроки снизить количество заражений COVID-19.

Бахыт Сарсембаева

Фото пресс-службы акима ВКО