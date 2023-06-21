Европейский триумф Мираса

Молодой певец из Восточного Казахстана Мирас Ерболов стал обладателем Гран-при престижного европейского вокального конкурса Diamonds Voice, который проходил в Праге (Чехия).

Нашим читателям Мирас знаком ещё с февральских номеров газеты, на страницах которых мы рассказывали о его победе в девятом сезоне казахстанского конкурса X-Factor. То, что он стал победителем сезона, было похоже на чудо, ведь певец выбыл из соревновательного процесса ещё на втором этапе. Дальше последовало приглашение выступить гостем в финале, неожиданное для всех решение генерального директора Первого канала «Евразия» Сергея Киселёва о возвращении Мираса на конкурс, и его заслуженная победа.

– Сразу после окончания X-Factor я решил попытать удачу и участвовал в отборочном туре ежегодного международного фестиваля «Славянский базар». Отбор не прошёл и, не дождавшись окончательных результатов, вернулся в Усть-Каменогорск. Оказалось, что моё выступление впечатлило жюри, и мне дали путёвки на два других конкурса – в Чехию и Португалию, – рассказывает Мирас Ерболов о том, как попал на Diamonds Voice. – Об этом я узнал гораздо позже, когда почти перед самым конкурсом мне позвонили организаторы и уточнили, буду ли я участвовать.

Всё это время певец вместе со своим менеджером полностью погрузился в творчество, начал записывать собственные треки и, как утверждает, даже не удосужился проверить электронную почту, куда и пришло письмо по распределению на конкурсы. Узнав о приглашении, Мирас сразу же согласился и начал искать спонсоров, по условиям поездку следовало оплачивать самому. Все усилия, которые молодой человек потратил на оформление документов, поиск финансирования, определённо того стоили – он вернулся из Чехии победителем.

– Время между выступлениями зря не тратил, гулял по Праге, посмотрел все достопримечательности этого старинного европейского города и даже побывал в столице соседней страны – Вене, – делится Мирас впечатлениями о поездке.

Певец отмечает, что его удивило отсутствие помпезности и скромность, с которой европейцы проводят конкурс, даже международного уровня. Зато огромное внимание было уделено качественному звуку и акустике помещения, где проходил финал.

На первом этапе Diamonds Voice певец вышел на сцену с композицией Джо Кокера «My father’s son», а на своём финальном выступлении исполнил песню Мади Сыздыкова «Сағындым», которая принесла ему удачу в X-Factor.

– Я не боюсь бросать себе вызов и думаю, следующий конкурс пройдёт ещё на более высоком уровне. Планирую уделить максимальное внимание авторским материалам. Впереди – ещё несколько проектов, ожидаем ответы от иностранных телевизионных конкурсов, в которых обязательно приму участие, если пройду отбор, – делится своими творческими планами

Мирас.

Конкурс Diamonds Voice проходит в Праге ежегодно с 2013 года и собирает на одной сцене вокалистов из нескольких десятков стран. В разные годы его участниками и победителями становились такие звёзды казахстанской эстрады, как Мархаба Саби, Амре и другие. Основная цель конкурса – не только поиск новых талантов, но и поддержание дружеских отношений между странами и культурами. Ещё один важный посыл вокального состязания – борьба со СПИДом и помощь людям, страдающим этим заболеванием.

Аяужан Утеулинова