ЭТОЙ ЯРМАРКИ КРАСКИ 

Двухдневная сельскохозяйственная ярмарка ВКО прошла в Нур-Султане. Возле ТРЦ «Хан-Шатыр» развернули торговлю представители двух городов и 15 районов Восточно-Казахстанской области.

Субботним днём людской поток на проспекте Туран чётко делился на две ярко отличающиеся части – спешащая в сторону ярмарки и замедленная из-за обилия пакетов с покупками в обратном направлении. Надо отметить, что и природа была благосклонна – несколько дней лил дождь, но в субботу распогодилось, выглянуло солнце.

Итоги трудового года подвели аграрии Восточного Казахстана, привезя свою продукцию на ярмарку в столицу. И, судя по оживлённой торговле и быстро пустеющим прилавкам, жители Нур-Султана высоко оценили работу восточноказахстанцев.

К примеру, первый день ярмарки ещё не закончился, но многие фермеры уже свернули торговлю – их продукцию раскупили. Самый яркий пример осведомлённости жителей столицы о правильном питании – нерафинированное, «живое» подсолнечное масло. Его привезли в пятилитровых бутылках из районов Алтай и Бородулихинского. И буквально через три часа янтарный продукт закончился у всех продавцов.

Известный даже за рубежом бренд ВКО – мёд. Поэтому его производители заслуженно заняли на ярмарке почётные центральные ряды, и там было не протолкнуться. Банки с мёдом и пакеты с пчеловодческой продукцией, о целебных свойствах которой ходят легенды, мгновенно разлетались по хозяйственным сумкам покупателей.

Несмотря на ажиотаж, удалось перекинуться парой слов с продавцами, которые секретом такой популярности нашего мёда хором назвали природу ВКО.

– Не секрет, что к нам в область со своими ульями едут пчеловоды из южных регионов, встречаются даже из Кыргызстана. А обилие пасек, в свою очередь, благотворно влияет на флору – пчёлы активно опыляют растения, – поделились индивидуальные предприниматели из Урджара.

Это многое объяснило, потому что в Нур-Султане нередко встречаются объявления: «Продам мёд из ВКО», а в разговоре выясняется, что пчеловод из Шымкента.

На правительственном уровне сейчас актуализирован вопрос возрождения рыбной отрасли. Судя по ярмарке, где рыбный ряд был не менее популярен, чем мясной, это востребованная инициатива. В середине первого дня торговли и здесь стали попадаться полупустые прилавки. Один из них – от ТОО «Рыбпром» из села Самарское Кокпектинского района.

– В столице у нас нет фирменного магазина, наша продукция не так известна, но почти всё разобрали, – поделилась стоящая за прилавком Жанар. – В основном работаем на импорт – филе нашего иртышского судака закупают представители Канады и Евросоюза.

Астанчанам иртышский судак тоже приглянулся – они раскупили 500 кг замороженного фарша и по 100 кг филе, щёчек и плавников (на домашние рыбные чипсы).

Бородулихинцы традиционно привезли свой вкусный сыр «Гауда» и сливочное масло (по тонне), а также 2,5 тонны подсолнечного масла от КХ «Айжан+».

– Производитель молочной продукции – «КХ Зайтенов» – участвует в столичных ярмарках, начиная с самой первой, его сыр и масло здесь, можно сказать, знают и ждут, – поделился главный специалист отдела сельского хозяйства Бородулихинского района Бахтияр Кудайбергенов. – Всего мы привезли в Нур-Султан продукцию двух крестьянских хозяйств и восьми индивидуальных предпринимателей – пчеловодов.

Для многих производителей столичная ярмарка – первая в этом году. Обычно такие торговые слёты регулярно проходят на местном уровне, в областном центре, в Семее. Но из-за пандемии и карантина привычный фермерский календарь сбился.

Всего фермеры ВКО, разделившие торговую площадь с коллегами из Акмолинской области, привезли в столицу 297 тонн сельскохозяйственной продукции, в целом на 224 млн тенге. В том числе 150 тонн картофеля, 40 тонн конины, 45 тонн знаменитого восточноказахстанского мёда, 15 тонн молочной продукции, 10 тонн растительного масла, 8 тонн кумыса и национальных блюд, 5 тонн рыбы, 2,5 тонны колбасных изделий, 1,5 тонны крупы.

Продукция экологически чистая, по ценам на 10–15 процентов ниже рыночных.

– Весь привезённый товар сертифицирован и прошёл ветеринарный контроль, – отметила и. о. руководителя отдела продовольственной безопасности, пищевой и перерабатывающей промышленности Жанар Абдилдинова.

Вспышка птичьего гриппа на севере Казахстана внесла коррективы в ассортимент товара – куриное мясо в Нур-Султан в этом году не попало.

Айгуль Биданова

Нур-Султан