Это мы не разрешаем

Участие в долевом строительстве – в целом, привлекательный способ приобрести жильё. На стадии возведения, квартиры, как правило, стоят дешевле, чем в уже готовом жилом комплексе. Но далеко не все жители Восточного Казахстана знают о подводных камнях, которые могут подстерегать в этом случае.

Управление государственного архитектурного и строительного контроля ВКО разместило на своём официальном сайте список жилых комплексов, строящихся на территории Усть-Каменогорска, не имеющих полного пакета документов на строительство. У одних не хватает экспертизы на проект, у других – сопровождения авторского и технического надзора и иных документов. А две компании уже и вовсе размещают рекламу своих ЖК, хотя у них в настоящее время нет уведомлений о начале строительно-монтажных работ. В списке, кстати, и пресловутое ТОО «Дейнека», о котором мы уже неоднократно писали. Предприятие на данный момент лишено лицензии на строительство.

Как рассказали в профильном ведомстве, перед приобретением недвижимости необходимо проверить, есть ли у застройщика следующие документы: разрешение на привлечение средств дольщиков или гарантия КЖК, подтверждение соответствующих прав на земельный участок (соответствие целевого назначения), проектная документация, положительное заключение экспертизы и уведомление о начале производства строительно-монтажных работ.

– На сегодняшний день в областном центре ведётся строительство 42 коммерческих многоэтажных жилых комплексов, – сообщили в управлении. – По 31 объекту проведены проверочные мероприятия, в результате которых 26 субъектов привлекли к административной ответственности.

Пять застройщиков нарушили требования Закона Республики Казахстан «О долевом участии в жилищном строительстве» по ст. 320 КоАП РК. А именно: ТОО «Дейнека», ТОО «Royale Finance group», ТОО «Elit Stroy group», ТОО «Dala SK», ТОО «AsilЖолGroup». Также приостановлены строительно-монтажные работы: ТОО «MRS Company» (ЖК «Grand Residence»), ТОО «Шанырак Ел» (ЖК «Шанырак»), ТОО «Орда Трейд», Мандайбаева Ж. А. (ЖК «Ul’ba House»), ТОО «Дейнека» (ЖК «Deluxe town»), ТОО «Elit Stroy group» (ЖК «Renesans»).

Отметим, что жители Усть-Каменогорска могут обратиться по всем интересующим их вопросам в части долевого строительства и привлечения средств населения по телефону: 8 (7232)40-11-27. А с полным списком жилых комплексов, не имеющих всех документов на строительство, можно ознакомиться на сайте Управления государственного архитектурного и строительного контроля Восточно-Казахстанской области.

Дарья Штейн