Есть запас медикаментов

Лекарственные препараты и медицинские маски передали предприниматели больнице в Усть-Каменогорске в качестве спонсорской помощи.

Оксана Яблокова, руководитель фармацевтической сети «Опто-Мед», рассказала, что на прошлой неделе в компанию поступила партия дефицитных медикаментов.

– К нам поступили антибиотики, противовоспалительные, левофлоксацин, азитромицин, дексаметазон, парацетамол, аспирин, медицинские маски. В общем, все то, что необходимо для лечения коронавирусной инфекции. Наше руководство приняло решение оказать помощь больницам, чтобы все препараты были в достатке.

С учетом этого, в наших филиалах лекарства имеются также в большом количестве, – сказала Оксана Яблокова. Как отметили в Департаменте контроля качества товаров и услуг, предприниматели Восточного Казахстана оказывают всевозможную спонсорскую помощь лечебным организациям.

– В данный момент во всех больницах обеспечен необходимый запас лекарств. Но, несмотря на это, наши неравнодушные граждане поддерживают врачей и помогают им. Это очень отрадно. Значит, восточноказахстанский рынок не страдает отсутствием лекарств. И думаю, что мы с честью выйдем из сложившейся ситуации в нашей стране, – говорит заместитель руководитель ДККБТУ по фармацевтической части Нургуль Кунапьянова.

Дарья Антон