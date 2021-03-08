Есть в марте день особый…

Накануне Международного женского дня – 8 Марта в Усть-Каменогорске открылась необычная выставка.

Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея представляет вниманию посетителей фотовыставку «Встречи Нурсултана Назарбаева с представителями женской общественности «Көктем шуағы».

…В сложное для Республики Казахстан время, становление независимости, женщины не только бережно хранили домашний уют и спокойствие, поддерживали мужчин, но и активно участвовали в общественной жизни страны. Своими достижениями они прославили Казахстан на весь мир. По праву нашим национальным достоянием можно назвать Бибигуль Тулегенову, Розу Рымбаеву, Айман Мусаходжаеву, Жанию Аубакирову, Майру Мухамедкызы. Немало представительниц прекрасного пола добились признания и в спорте – Юлия Галышева, Ольга Рыпакова, паралимпийка Зульфия Габидуллина и многие другие известные личности.

Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев с большим уважением и теплотой относится к женщинам. Ежегодно накануне Международного женского дня Нурсултан Назарбаев приглашал самых ярких представительниц женской общественности в Акорду.

– В их лице Елбасы выражал глубокую благодарность врачам, учителям, работникам науки, культуры, сельского хозяйства, жилищно-коммунальной сферы, руководителям, бизнесменам, – подчеркнул сотрудник КГУ «Централизованная библиотечная система имени Оралхана Бокея» Усть-Каменогорска Руслан Бабиров. – Нурсултан Назарбаев отмечал, что казахстанские женщины не просто трудятся во всех жизненно важных сферах, но и «олицетворяют характер и ментальность народа».

Безусловно, Елбасы ценил высокие достижения женщин в разных отраслях. Однако всегда говорил, что их главная миссия – забота о благополучии семьи. Материнство Нурсултан Назарбаев сопоставляет с подвигом.

Традиционно на встречах с общественностью «Көктем шуағы» Первый Президент РК вручал многодетным матерям заслуженные награды – медали «Алтын алқа» и «Күміс алқа» и поздравлял с 8 Марта. «Этот праздник приходит с первыми весенними лучами после долгой холодной зимы. Но от этого он не теряет свою красоту и нежность, потому что вы, женщины, сами являетесь цветами нашей жизни», – отмечал Елбасы РК.

На фотографиях, представленных на выставке, запечатлено особое для многих представительниц прекрасного пола событие – встреча с Нурсултаном Назарбаевым в преддверии 8 Марта. Каждый желающий может посетить праздничную фотовыставку и вдохновиться на новые свершения.

Александра Исаева

Фото Ануара Тюлюбаева