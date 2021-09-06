Есть с кого брать пример!

Уборочная страда началась для студентов Глубоковского аграрного колледжа. Помогают им в этом настоящие профессионалы своего дела.

Прохождение профессиональной практики третьекурсников, обучающихся по специальности «Фермерское хозяйство», квалификация «Тракторист-машинист с/х производства», совпало с началом уборочной страды в учебном хозяйстве.

Остальные учащиеся проходят практику на предприятиях социальных партнёров колледжа на основе заключённых трёхсторонних договоров: студент – предприятие – учебное заведение.

Учебное хозяйство Глубоковского агроколледжа – одно из самых больших среди организаций образования системы ТиПО ВКО. По словам заместителя директора колледжа Нины Хилькевич, роль учхоза огромна: здесь студенты получают навыки самостоятельной работы на тракторах, сельскохозяйственных машинах, автомобилях. Учатся не только эксплуатировать, но, в случае поломки, и ремонтировать технику. Рядом – мастера производственного обучения, чьи наставления, консультации, а иногда и просто доброе слово лягут в основу формирования будущего специалиста.

Непростая это профессия – мастер производственного обучения. КГУ «Глубоковский аграрный колледж» сделало ставку на «доморощенных» мастеров – лучших выпускников колледжа разных лет выпуска, которые после окончания этого учебного заведения поступили в колледжи и вузы, повысили свой уровень образования и вернулись сюда работать уже в качестве инженерно-педагогического работника. Такие специалисты адаптированы к системе ТиПО, к специфическому контингенту обучающихся, с которыми далеко не каждому специалисту даже очень высокого уровня образования удаётся найти общий язык, они не боятся трудностей педагогического труда.

Иван Якушев – один из них. В 2020 году он занял второе место в областном конкурсе профессионального мастерства «Мастер Skills Shygys – 2020» и вместе с преподавателем спецтехнологии В. Р. Морозовым подготовил к участию в областном конкурсе профессионального мастерства среди студентов World Skills Рустама Абылгазынова, занявшего третье место в номинации «Слесарь по ремонту легковых автомобилей».

Виктор Пастушенко и Кирилл Клиновицкий в период обучения вошли в Книгу лучших выпускников учебных заведений системы ТиПО. В настоящее время, получив специальность «Техник-механик», они много работают над повышением своего профессионального мастерства. К. В. Клиновицкий в прошлом году подготовил к участию в областном конкурсе профессионального мастерства World Skills студента Д. Сусорова, который занял второе место в номинации «Слесарь по ремонту с/х техники», обойдя соперников из более 80 колледжей.

Александр Сагель – выпускник строительного колледжа г. Усть-Каменогорска. В период обучения защищал честь Казахстана в международном конкурсе World Skills по специальности «Сварочное дело» в ОАЭ, г. Абу-Даби. В Глубоковском агроколледже работает меньше года, но подаёт большие надежды как высококвалифицированный мастер сварочного дела.

– В последние годы в инженерно-педагогический коллектив влились молодые мастера В. К. Трещев, Д. А. Диденко, В. Б. Клименко. Они тоже выпускники нашего колледжа – грамотные специалисты, стремящиеся к повышению своего профессионального мастерства через самообучение, участие в профессиональных конкурсах разного уровня, обучение на курсах, семинарах, участие в проведении мастер-классов и стажировку на предприятиях социальных партнёров, – рассказывает замдиректора колледжа.

Руководство мастерами производственного обучения осуществляет старший мастер Василий Тузиков, представитель семейной династии, внёсшей большой вклад в развитие аграрного колледжа. Василий Иванович – тоже его выпускник. Окончив Казахстанский агротехнический университет имени С. Сейфуллина, получил квалификацию «Инженер-механик», вернулся в Глубоковский аграрный колледж и продолжает дело своего отца, преподавателя спецдисциплин Ивана Тузикова.

Мастер производственного обучения, считает администрация учебного заведения, – ключевая фигура в агроколледже. Но подготовка молодого специалиста будет намного качественнее, если теоретические знания подкрепляются практическими навыками, если преподаватель спецтехнологии и мастер производственного обучения идут рука об руку по нелёгкой дороге обучения и воспитания молодого конкурентоспособного специалиста.

Именно такие взаимоотношения складываются у преподавателя спецтехнологии по специальности «Сварочное дело» Даулета Байхамитова с мастерами ПО. Это позволяет его студентам, участникам областных конкурсов профмастерства World Skills, из года в год занимать первые места. Вот и в нынешнем году в Нур-Султане выпускник колледжа Д. Прокопенко, победитель областного конкурса профмастерства 2020 года по специальности «Сварочное дело», будет защищать честь ВКО на республиканском конкурсе World Skills.

Молодые мастера производственного обучения перенимают лучший опыт учебно-производственной работы со студентами от педагогов со стажем – Т. С. Клочковой, Г. Т. Сарсенбаевой, В. Р. Морозова, Р. С. Емельянова – что положительно сказывается на повышении их профессионального мастерства.

– В новой программе «Воспитание, основанное на ценностях», – говорит Нина Хилькевич, – большую роль в обучении и воспитании обучающихся играет личный пример педагога: «Делай как я». Студентам Глубоковского аграрного колледжа есть с кого брать пример!

Бахыт Сарсембаева

Фото предоставлено Глубоковским агроколледжем

Глубоковский район