Эссе о профессии

В Усть-Каменогорске стартовал республиканский конкурс «Лучшее педагогическое эссе» среди преподавателей и олимпиада среди студентов.

Мероприятие посвящено видным деятелям педагогики и заслуженным учителям Аскару Ислямову и Канипе Битибаевой. Именно эти люди стали примерами того, как правильно и с душой организовать педагогическую деятельность и сделать так, чтобы дети хорошо запоминали материалы уроков.

– Сегодня мы проводим два масштабных мероприятия. Основная цель – повышение статуса педагогов. В конкурсах принимают участие по одному студенту и преподавателю из разных областей и городов страны, – отметил директор Восточно-Казахстанского гуманитарного колледжа имени Абая Фархат Курманов.

На два республиканских конкурса прошли учителя и студенты, ставшие победителями областного этапа. В качестве гостей в мероприятии приняли участие потомки Аскара Ислямова и младшая сестра Канипы Битибаевой.

– Роль учителя велика. Три поколения нашей семьи выбрали профессию педагога. Общий трудовой стаж в этой сфере составляет более 500 лет, – рассказала представитель династии Ислямовых.

Сестра Канипы Битибаевой, педагог Жаныл Битибаева отметила, что подобные конкурсы станут для многих молодых людей отличным вкладом в будущее.

– Она оставила более 40 трудов, изучала творчество Абая и Мухтара Ауэзова, многие её ученики стали кандидатами наук, докторами, профессорами. Канипа не только учитель. Можно сказать, что она была общественным деятелем, внёсшим большой вклад в развитие казахского языка на востоке. Я бы сказала молодым учителям: «Любишь ребёнка – люби, как Канипа, учи, как Канипа», – сказала Жаныл Битибаева.

Екатерина Шендрик