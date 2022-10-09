Если захотим – в космос полетим!

В Восточном Казахстане состоялся областной этап республиканского конкурса инновационных идей. Юные изобретатели региона представили порядка 50 уникальных работ – роботы, электрический транспорт, медицинские протезы и даже тепличный модуль для условий Марса. Не исключена вероятность внедрения детских изобретений в отечественное производство.

В Усть-Каменогорске прошёл ежегодный конкурс юных талантов «Первый шаг к великому изобретению». Его инициатором традиционно выступает Республиканский учебно-методический центр дополнительного образования (РУМЦДО) Министерства просвещения РК. За пять лет десятки юных казахстанцев получили возможность внести свой вклад в развитие отечественной науки и техники.

В нашем регионе проведение конкурса стало возможным благодаря поддержке Восточно-Казахстанского научно-методического центра развития одарённости и дополнительного образования «Дарын».

– Центр «Дарын» оказывает содействие, чтобы дать шанс нашим детям заявить о себе в масштабах страны, – рассказывает и.о. заведующей лабораторией развития художественно-эстетического и научно-технического творчества центра «Дарын» Кунжан Уразаева. – На первом этапе, в мае или сентябре, проводятся районные, школьные конкурсы. Затем каждый район отправляет команду для участия в областном туре. Победители областного тура переходят к следующему этапу, который обычно проходит в ноябре, уже на уровне республики.

Принять участие в конкурсе изобретателей может любой ребёнок в возрасте от десяти до 17 лет. В каждом туре утверждены десять номинаций, согласно которым определяют лучших.

– Как правило, среди участников больше мальчиков, чем девочек, – с улыбкой отмечает Кунжан Уразаева. – Это в основном ребята, которые посещают кружки робототехники. В нашем городе такие секции есть на Станции юных техников (СЮТ), также подобные занятия проводят в школах и организациях дополнительного образования. Для оценки конкурсных работ мы приглашаем преподавателей из ведущих вузов региона, которые компетентны в вопросах конструирования, роботостроения и так далее.

Специалист центра «Дарын» констатировала, каждый год заявок на участие в конкурсе немного. Оказалось, реализация проекта требует серьёзной подготовки.

– Дети готовят конкурсные работы в течение года, – говорит Кунжан Уразаева. – Работа эта кропотливая, трудоёмкая. Мало кто из современных детей, к сожалению, проявляет инициативу в таких трудах. Но тем ребятам, кто действительно интересуется, хочет чего-то добиться, в разработке макетов и моделей активно помогают преподаватели.

В областном управлении образования отметили, что именно популяризация подобных мероприятий может мотивировать детей и вызвать у них интерес к науке.

– Мы стремимся вовлечь детей в исследовательскую, изобретательскую деятельность в различных областях науки и техники и в то же время поддержать талантливых ребят нашего региона, – подчеркнули специалисты ведомства. – А также создать условия для формирования конкурентных преимуществ ребёнка в творчестве.

Требования к участникам конкурса довольно строгие. К демонстрации допускаются только действующие модели и макеты. Если это транспорт – он должен ехать, если дом – то сконструирован таким образом, чтобы можно было посмотреть, как он устроен внутри.

– В этом году дети представили на суд жюри около 50 своих работ: тракторы с сенокосилками, автобусы, военные самолеты, танки, катера, – перечисляет Кунжан Уразаева. – Всевозможные многоэтажные дома, макеты мельниц. Кто-то предложил идеи новых источников энергии, таких как гравитационные батареи и пьезоэлектрогенераторы. Даже луноход был. Много работ в новой номинации «Компьютерная графика и 3D-моделирование».

Но особенно эксперты конкурса отметили проект теплиц, адаптированных к условиям на планете Марс. Удивительные теплицы, предназначенные для использования на красной планете, спроектировал ученик школы-гимназии №1 имени Н. Островского города Шемонаихи Ярослав Суханов. По решению жюри именно эта работа удостоилась первого места.

Не менее успешной работой, которая также получила высшую оценку жюри, стала 3D-модель протеза руки. Крайне полезный для развития медицины проект предложил учащийся школы-лицея из города Алтая Даниил Кодяков.

– Вполне вероятно, что детские изобретения в будущем могут оказаться полезными и будут внедряться, – считает Кунжан Уразаева. – Кто знает, может, эти проекты найдут своё продолжение, и ребёнок в дальнейшем усовершенствует его до чего-то действительно уникального.

Лилия Дроздова

Фото предоставлено центром «Дарын»