Энергия и живое дыхание Катон-Карагая

При въезде в село Улкен Нарын впервые открыт современный автозаправочный комплекс, в котором предусмотрено оказание широкого перечня различных услуг для многочисленных клиентов, туристов, гостей. Это один из многих остро востребованных объектов, активно возводимых в Катон-Карагайском районе.

Такое событие для приграничного района является не совсем ординарным, учитывая географическое положение, суровые природно-климатические условия, значительный потенциал развития сельского хозяйства, исторического и культурного наследия, въездного экологического туризма.

В праздничной церемонии открытия нового объекта приняли участие представители общественности, акимата района, ветераны труда, инвесторы и сотрудники АЗС. Для местных жителей это означает освоение новых стандартов в оказании услуг, открытие дополнительных рабочих мест. Об этом и многом другом было сказано в выступлениях акима Катон-Карагайского района Дильдара Каликана, а также предпринимателей, вносящих свой вклад в развитие приграничных территорий Восточного Казахстана. Нужно сказать, что оживлённое строительство ведётся при въезде в районный центр и поневоле становится своеобразной визитной карточкой. Здесь буквально на глазах вырастают стены «Одноэтажного Востока», старт которому успешно был дан в прошлом году. Об этом чуть-чуть подробнее.

ОБЛИК РАЙОНА

В прошлом году «Рудный Алтай» уже сообщал о ходе строительства типовых жилых домов по новым проектам, предназначенным для многодетных семей и социально уязвимых слоёв населения. На бывшей окраине села Улкен Нарын, где пролегает транзитная автомобильная дорога Усть-Каменогорск – Рахмановские ключи за считанные месяцы появилась новая улица из одноэтажных жилых домов. Ключи от новых квартир со всеми необходимыми удобствами вручены новосёлам в конце прошлого года, а нынче опыт подобного строительства вновь продолжен.

Теперь оживлённую стройплощадку органично дополнил и украсил дизайном автозаправочный комплекс, находящийся непосредственно на пути авто и водителей. Добавим, что неподалёку исторически размещается здание автобусной станции, потому основной поток пассажиров и грузовых перевозок приходится на это бойкое место. В дальнейшем оно вполне может превратиться в безусловную точку роста местного бизнеса, экономики и сферы всевозможных услуг для сельского населения. Если в передовых странах бизнес-пространство вдоль крупных транспортных артерий является особо привлекательным для инвестиций, создания сервисной инфраструктуры, то здесь имеются все шансы использовать эти преимущества.

Прежде автотрасса располагалась в объезд райцентра, так сказать, по касательной линии. Подобная схема вполне оправданна, поскольку грузовой автотранспорт без особой нужды не заезжает в населённый пункт, нет прессинга на экологию, обеспечивается безопасность движения, людей. Теперь за счёт расширения строительства раздвигаются границы районного центра, за трассой растёт микрорайон из новых жилых домов. Дорожная артерия автоматически станет объединяющей инфраструктурной составляющей.

ДОРОГИ ЖИЗНИ

Напомним, что Катон-Карагайский район с внешним миром имеет только автомобильное сообщение. Потому тема нефтепродуктов и горюче-смазочных материалов для жителей районного центра или отдалённых таёжных сёл играет первостепенную роль. Для них или гостей, туристов всегда и везде актуальна проблема, как говорится, «НЗ» – запасной канистры бензина. Без неё поездка в медвежий угол превратится в легкомысленное предприятие, чреватое небезобидными приключениями и последствиями. Вместо денег в кошельке или на карточке самой лучшей валютой становится бензин или солярка для дизельного двигателя. В себестоимости товаров, доставляемых в приграничный отдалённый район, заметную долю составляют расходы на горюче-смазочные материалы, запасные части для авто и оплату труда водителей. Поскольку здесь нужно обладать особыми навыками вождения авто по горной местности и дорогам, во многих местах оставляющим желать лучшего.

Сокращать большие расстояния и улучшать общение между населёнными пунктами, людьми помогают обычная телефонная, сотовая связь, услуги интернета. В то же время регулярное и стабильное транспортное сообщение зависит от состояния внутрирайонных дорог. Процессы перехода на цифровой формат, подключения к Всемирной паутине, мобильной связи актуальны в связи с требованиями дня.

Что касается ремонта местных дорог, тут невозможно отрицать очевидные факты. В нынешнем году впервые в истории района началось асфальтирование участка дороги от села Согорное в направлении села Барлык. Кто годами передвигался на автомобиле по этому маршруту большей частью вдоль знаменитой таёжной реки Бухтармы, может реально ощутить разницу. Насколько комфортно ехать по асфальтовому полотну, нежели по гравийному покрытию. Возможно, любому постороннему человеку это покажется мелочью, не заслуживающей внимания, но для местного населения подобные сдвиги означают многое. Как сигнал, что хорошие дороги нужно, в конечном счёте, проложить до каждого населённого пункта, имеющего несомненный потенциал развития сельских территорий, а также туризма.

НОВЫЕ ОБЪЕКТЫ

Ещё одним заметным объектом в строительной сфере является возведение в районном центре – селе Улкен Нарын многоквартирного трёхэтажного жилого дома. Типовое благоустроенное жильё со всеми удобствами для будущих новосёлов будет построено впервые за последние тридцать лет. Наряду с привычными одноэтажными постройками такие многоэтажки призваны украшать улицы не только больших городов и посёлков. Они имеют право на жизнь также в сельской местности, где население вовсе не против пожить в условиях, ничем не отличающихся от городских. Постепенное по возможности их выравнивание послужит фактором, влияющим на снижение оттока населения из сёл в большие города. Наряду с наличием стабильной работы и адекватной её оплатой, медицинским обслуживанием и развитой социально-культурной сферой, подобный набор условий повысит привлекательность жизни и труда в селе.

– Трёхэтажный жилой дом, в котором 30 квартир, мы должны сдать в эксплуатацию в октябре текущего года, – говорит заместитель акима района Жанар Сыдыкова. – Он предназначен многодетным семьям, социально уязвимым слоям населения, детям-сиротам, молодым кадрам. По поручению главы региона и по программе «Одноэтажный Восток» ведётся строительство десяти двухквартирных жилых домов в селе Улкен Нарын, ещё семь типовых двухквартирных домов возводятся в селе Катон-Карагай.

Учитывая большую потребность в жилье со стороны работников медицинской сферы, аким области поручил в ходе посещения района подготовить заявку на выделение средств и строительство ещё двух домов по две квартиры.

Улучшение качества жизни, повышение её стандартов выражается в равном доступе людей к занятиям спортом и физической культурой. В рамках новых поручений Главы государства относительно развития массового спорта, где находятся истоки, кладезь талантов, будущих чемпионов и просто здоровых, гармонично развитых людей, строятся в районе спортивные залы, бассейны. В селе Катон-Карагай, бывшем районом центре, имеющем богатые спортивные традиции, в прошлом году началось строительство нового спорткомплекса. В нём также предусмотрен плавательный бассейн, все необходимые условия для детей и взрослых, чтобы они всегда вели активный и здоровый образ жизни, ставили спортивные рекорды, укрепляли своё здоровье. В планах – ввести его в строй до конца нынешнего года.

– Подобный проект реализуется в селе Улкен Нарын, строительство бассейна в районном центре тоже началось в текущем году в рамках программы «Ауыл – ел бесігі», – сказала в завершение заместитель акима района.

ЦЕННЫЕ АРТЕФАКТЫ

Нынешним летом в фокусе внимания акима области оказался опыт предпринимателей района по строительству гостевых домов, развитию сельского туризма. Даниал Ахметов поручил профильным структурам, акимату района обобщить и развить ценное начинание, обеспечить проектам финансовую поддержку. Для привлечения гостей и туристов в Катон-Карагайском районе имеется масса археологических памятников. Помимо известных в мире Берельских курганов есть и другие очень важные находки. В частности, в окрестностях села Аккайнар обнаружены ценные артефакты и проводится научно-исследовательская работа. На месте раскопок побывал аким района Дильдар Каликан и ознакомился с предварительными результатами научных исследований. Учёным предстоит дать ответ на многие вопросы и загадки, которые до сих пор таят в себе древняя культура и история уникального, удивительного в своей красоте и суровости, щедрого и богатого края. О голосе Алтая, древнего и вечно молодого, мы рассказывали недавно в рамках областного фестиваля «Дала дидары». От имени района успешно выступил творческий коллектив и передал живое дыхание жизни и времени Катон-Карагая.

Меир Токобаев

Фото Тимура Смагулова