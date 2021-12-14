Электронное правительство – для граждан

Центры обслуживания населения являются своеобразной точкой взаимодействия населения и государственных органов. С начала этого года ЦОНы Восточного Казахстана оказали более полутора миллиона государственных услуг.

О самых востребованных услугах, а также о работе ЦОНов рассказал директор Восточно-Казахстанского филиала государственной корпорации «Правительство для граждан» Азамат Есембулов. По его словам, на сегодняшний день через госкорпорацию оказывается 662 услуги из 690 доступных в реестре. В электронном формате доступны 645 услуг.

С начала года ЦОНами в регионе было оказано более 1,5 млн государственных услуг, из них более 1 млн – в секторах самообслуживания. Это на 15 процентов больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Также глава филиала госкорпорации по ВКО отметил, что, в целом, в 2021 году наблюдается увеличение показателя электронных услуг, полученных самостоятельно. Так, в прошлом году жители региона самостоятельно получили более 900 тысяч услуг, в текущем – более миллиона.

Автовладельцы также стали чаще получать услуги онлайн. С начала этого года автолюбители Восточного Казахстана самостоятельно получили более 26 тысяч государственных услуг по линии специализированных ЦОНов. Так, около десяти тысяч граждан перерегистрировали транспортное средство, более трёх тысяч заменили водительские права в онлайн-режиме. В то время как в прошлом году жителями ВКО через портал egov.kz было переоформлено 7566 авто и получено две тысячи водительских удостоверений.

Напомним, на сегодняшний день переоформить автомобиль онлайн можно через egov.kz и банковские приложения Kaspi.kz, Homebank. С начала года таким способом перерегистрировано более 13 тысяч автомобилей.

Кроме того, для удобства и экономии времени граждан с начала года запущена QR-оплата в ЦОНах. Клиенты могут оплатить госпошлину через приложения банков за 146 видов госуслуг с помощью своего смартфона за считанные секунды.

В ходе брифинга заместитель директора филиала по линии регистрации недвижимости Меруерт Тарыбаева отметила, что на сегодняшний день самой распространённой и востребованной услугой является изменение руководителя юридического лица.

C октября текущего года на портале egov.kz реализована услуга уведомительного порядка по изменению руководителя юридического лица в автоматическом режиме, без участия бэк-офиса. Ранее эта услуга осуществлялась через канцелярию регистрирующего органа.

Также спикер отметила, что по инициативе госкорпорации «Правительство для граждан» Министерство юстиции РК с сентября текущего года внесло изменения в правила регистрации прав на недвижимое имущество. Теперь клиент по желанию может за дополнительную сумму получить результат в ускоренном порядке как через нотариуса, так и через ЦОН.

Стоит отметить, на сегодня клиентам, обратившимся к нотариусу, результаты выдаются не позднее одного рабочего дня, следующего за днём поступления в информационную систему правового кадастра подтверждения об оплате за регистрацию прав на недвижимость. Зачастую это может задерживать процесс документирования имущества клиентов, которые оформляют ипотеки, кредиты, залоги и другие нужды в банках.

Дарья Антон