эКВИвалент ответственности 

За неделю заболеваемость COVID-19 в Казахстане выросла в 1,2 раза. В разрезе регионов Восточно-Казахстанская область не покидает лидирующих позиций по количеству заболевших. Одна из главных тому причин – пренебрежение санитарными нормами.

Ситуация с распространением COVID-19 в мире остаётся напряжённой. В некоторых странах Европы и Азии продолжается рост заболеваемости коронавирусной инфекцией. Такие данные привели руководители Минздрава на брифинге в Службе центральных коммуникаций.

– На данный момент в 215 странах мира зарегистрировано 41 022 518 случаев КВИ, прирост заболеваемости – 1,1 процента. Умерли 1 128 931 человек, показатель летальности составил – 2,8 процента, – сообщила вице-министр здравоохранения Ажар Гиният.

В этой связи с 6 октября 2020 года усилен санитарно-карантинный контроль на границе Казахстана. За это время через автомобильные пункты пропуска государственную границу пересекли 73 591 граждан нашей страны и иностранцев, в том числе пассажиров – 21 591. Протестировано 5 967 человек, у 122 из них выявлен положительный результат. Международными авиарейсами прибыли 34 446 пассажиров, из них протестировано – 5 925, с положительным результатом – 17.

– Всего по состоянию на 21 октября в Казахстане зарегистрировано 109 766 больных, за последние сутки зарегистрировано 143 человека с положительным результатом COVID-19, скончались – 1 803. Зарегистрировано 36 200 вероятных случаев COVID-19 (ПЦР), за сутки – 220, из них скончались – 388 человек, – рассказала о ситуации в стране вице-министр.

Председатель Комитета санитарно-эпидемиологического контроля МЗ РК Айжан Есмагамбетова отметила, что за последнюю неделю в 12 регионах страны отмечается увеличение количества случаев инфицирования COVID-19.

По сравнению с предыдущей неделей заболеваемость по республике выросла в 1,2 раза.

С начала учебного года среди школьников зарегистрировано 250 случаев КВИ, из которых 105 – среди детей, обучающихся в дежурных классах. Среди детей, обучающихся дистанционно, выявлено 145 случаев.

За период с 18 сентября по 19 октября мониторинговые группы проверили 45 167 объектов. Из них в 7 290 (16,1 процента) были выявлены нарушения санитарных требований.

Больше всего зафиксировано нарушений в Алматы (41,7 процента объектов функционировали с нарушениями), в Нур-Султане (32,6 процента), в Алматинской (28,3 процента) и в Северо-Казахстанской (25,4 процента) областях.

К основным нарушениям относятся: несоблюдение масочного режима и социального дистанцирования, функционирование объектов, деятельность которых запрещена в период карантина, отсутствие перчаток и антисептиков, проведение мероприятий с массовым скоплением людей.

К административному штрафу по статье 425 КоАП привлечено 2 826 физических лиц. Чаще всего нарушают карантинные ограничения в Туркестанской области (767 фактов), Шымкенте (254), Карагандинской (241), Северо-Казахстанской (209), Кызылординской (177) областях и в Нур-Султане (174 факта).

Первый вице-министр МЗ РК Марат Шоранов заявил, что в условиях стабилизации эпидемиологической ситуации и принятых мер в рамках подготовки ко второй волне заболеваемость медицинских работников, связанная с осуществлением профессиональной деятельности, является недопустимой.

В связи с этим с 20 октября 2020 года отменён приём новых заявок на социальные выплаты заболевшим COVID-19 медработникам. Впредь заболевшим медикам меры поддержки будут оказаны за счёт медицинской организации, профсоюза и местных исполнительных органов.

– Надбавки к ежемесячной зарплате медицинским работникам, задействованным в мероприятиях в рамках борьбы с COVID-19, будут продолжены далее, – отметил вице-министр.

На сегодняшний день компенсацию получили 182 семьи погибших от COVID-19 медицинских работников, что составляет 100 процентов от их общей численности.

Также компенсацию получили 8 846 медицинских работников, заразившихся COVID-19 при осуществлении профессиональной деятельности. Всего региональными комиссиями рассмотрено 9 309 заявок. Из них подтверждено 9 133 случая.

Айгуль Биданова

Нур-Султан