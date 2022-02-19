Эхо Афганской войны

В Усть-Каменогорске почтили память воинов-интернационалистов, погибших в Афганистане.

В областном центре состоялась церемония возложения цветов и венков к памятнику воинам-восточноказахстанцам, погибшим в Афганистане, приуроченная к 33-й годовщине вывода советских войск из этой страны.

– Прошло более 30 лет с тех пор, как закончилась эта война, – сказал секретарь Усть-Каменогорского городского маслихата Александр Светаш. – О ней помнят не только те, кого коснулись эти события. Подвиг воинов-интернационалистов стал примером для служащих в Вооружённых Силах РК, правоохранительных органах, представителей общественных организаций и сыграл важную роль в патриотическом воспитании нашей молодёжи.

Вывод советских войск из Афганистана завершился 15 февраля 1989 года. С тех пор эта дата отмечается как День памяти воинов-интернационалистов. События в Афганистане отразились на судьбе целого поколения. Эта страшная война принесла горе и боль во многие семьи. Для наших военных она длилась десять лет, начавшись 25 декабря 1979 года, когда первые солдаты были отправлены в эту страну. В войне, в составе Ограниченного контингента советских войск, участвовало более 21 тысячи казахстанцев. Около тысячи наших солдат пали в боях.

Как отметил председатель ВК областного Союза ветеранов войны в Афганистане Кайрат Мусин, любая война имеет одинаковую историю, и боль этой трагедии до сих пор сохраняется во многих восточноказахстанских семьях.

– Из ВКО в Афганистан было призвано 2500 молодых ребят, – проинформировал он. – Во время боевых действий погибли 86 наших земляков, трое пропали без вести. Сейчас в регионе с учётом демографии проживают 1987 ветеранов Афганской войны, 130 из них – инвалиды, 45 имеют ранения. На сегодняшний день самому молодому ветерану этой войны больше 50 лет.

Помимо возложения цветов и венков, в рамках мероприятия прошли награждения воинов-интернационалистов орденами, медалями и наградами от Вооружённых Сил РК. Также были зачитаны поздравления от имени общественных и политических деятелей Республики Казахстан.

Юрий Пааль