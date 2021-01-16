Эффективные решения 

В Усть-Каменогорске обсудили эффективность мероприятий по реализации Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем региона.

В онлайн-заседании приняли участие представители государственных органов, неправительственных организаций, экологической общественности.

– Мы реализуем концепцию «слышащего государства», предложенную Президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, стараемся оперативно реагировать на сигналы от населения, – подчеркнул руководитель департамента экологии по ВКО Данияр Алиев. – Например, в прошлом году провели 25 проверок, и все они выявили нарушения в плане экологии. Приняты жёсткие меры, вплоть до приостановки деятельности асфальтного завода в Бескарагайском районе, административных наказаний за несанкционированные свалки или незаконные сбросы в садоводческом кооперативе в районе мукомольного комбината в областном центре. Критика поступила за вырубку 69 деревьев, несвоевременный вывоз мусора из дворов. Наша задача – спланировать работу на этот год.

Также модератор встречи напомнил, что в октябре 2019 года акимом области Даниалом Ахметовым утверждена экологическая Дорожная карта, она согласована с Министерством экологии РК, а 8 января Глава государства подписал новый Экологический кодекс, который позволит внедрить в производство экологически безопасные технологии.

– В нашем городе есть многолетние стойкие органические загрязнения, связанные с золоотвалами и хвостохранилищами промышленных предприятий, – подчеркнул директор центра экологической безопасности Геннадий Корешков. – Все они находятся на контроле предприятий. В 2014 – 2016 годах была проведена рекультивация отвалов на средства ЕБРР.

В ходе встречи участники обсудили много актуальных вопросов, например, возможность газификации Усть-Каменогорска, к слову, по этому вопросу уже действует республиканская рабочая группа.

Также выступили активисты экологической общественности города. В частности, эколог ВК филиала ассо-

циации региональных экологических инициатив «Eco Jer» Даулет Асанов отметил, что многим зелёным насаждениям в городе недостаточно ухода, полива. По мнению эколога, необходимы системообразующий дендроплан и инвентаризация зелёных насаждений города. При этом важно не столько высаживать больше новых деревьев, сколько не допускать гибели имеющихся.

Ещё один острый вопрос – содержание скотомогильников. Так, по мнению руководителя ВК филиала ассоциации региональных экологических инициатив «Eco Jer» Елены Березинской-Абиловой, мобильная группа во главе с ней посетила 11 районов области и выявила массу нарушений в этой сфере.

– Мы понимаем, что для эффективного решения экологических проблем необходим слаженный и конструктивный диалог между госорганами, населением и экологической общественностью, – подчеркнула она. – Очень важно понять запросы и ожидания разных сегментов общества в вопросах охраны окружающей среды и объединить наши усилия. Поэтому наш филиал активно участвовал в разработке проекта Дорожной карты по комплексному решению экологических проблем ВКО.

Также на важность совместной и слаженной работы всех учреждений и участников процесса обратила внимание руководитель отдела природоохранных программ Управления природных ресурсов и регулирования природопользования Аяулым Кайдарова.

Участники встречи сошлись во мнении, что проблем действительно немало, но для их эффективного решения нужен вклад каждого гражданина. Это уже вопрос развития экологического воспитания и культуры. Это вполне достижимая цель, ведь сегодня многие офисы внедряют технологии для экономии света, воды и тепла, вводят корпоративный отказ от использования одноразовой посуды. Мало того, сотрудники так называемых зелёных офисов переносят опыт экологичного образа жизни в свои семьи, мотивируя родных и близких беречь природные ресурсы, развивать осознанное потребление и здоровый образ жизни.

Ева Ким

Фото из открытых источников