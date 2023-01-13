Вести из районов

Эффективнее трактора

13.01.2023
655

Старшеклассники из района Самар чистят снег во дворах пенсионеров.

Учащиеся 10-11 классов КГУ «Миролюбовская средняя школа» района Самар помогли педагогу-пенсионерке Марии Соболевой полностью очистить двор от снега. По словам ребят, они это делают из чистых побуждений и уважения к старшим, а ещё – это пример для младших школьников.

– Сильный снегопад в декабре создал немало проблем для пожилых людей или тех, кто нуждается в помощи, – отметила педагог школы А. Кабылбаева. – Наши волонтёры показали, что результат их стараний нисколько не уступает снегоуборочной технике. Они чистят снег даже быстрее и эффективнее трактора. А главное, ребята действуют оперативно и дружно.

Молодёжь намерена продолжать свою работу и оказывать помощь пожилым людям на постоянной основе.

Ерик Абитов

Район Самар

13.01.2023
655

Еще новости

Железная воля

11.01.2023

Раз берёзка, два берёзка

06.01.2023

Лучшие работники

05.01.2023

Рыбная тема

05.01.2023
Back to top button