Старшеклассники из района Самар чистят снег во дворах пенсионеров.

Учащиеся 10-11 классов КГУ «Миролюбовская средняя школа» района Самар помогли педагогу-пенсионерке Марии Соболевой полностью очистить двор от снега. По словам ребят, они это делают из чистых побуждений и уважения к старшим, а ещё – это пример для младших школьников.

– Сильный снегопад в декабре создал немало проблем для пожилых людей или тех, кто нуждается в помощи, – отметила педагог школы А. Кабылбаева. – Наши волонтёры показали, что результат их стараний нисколько не уступает снегоуборочной технике. Они чистят снег даже быстрее и эффективнее трактора. А главное, ребята действуют оперативно и дружно.

Молодёжь намерена продолжать свою работу и оказывать помощь пожилым людям на постоянной основе.

Ерик Абитов

Район Самар