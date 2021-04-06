Единственно надёжное решение

Пятого апреля число заболевших коронавирусной инфекцией в мире увеличилось более чем на 510 тысяч за сутки и превысило 130 миллионов. Сообщившая об этом Всемирная организация здравоохранения уточнила, что число летальных исходов достигло 2,84 миллиона.

Больше всего случаев заражения за период пандемии приходится на США (30,3 млн). Далее следуют Бразилия (12,9 млн), Индия (12,4 млн), Франция (4,6 млн) и Россия (4,5 млн).

Казахстан на этом фоне выглядит довольно благополучно (255 тысяч заболевших), но, тем не менее, несколько крупных регионов, включая Нур-Султан и Алматы, и страна в целом находятся в «красной» зоне риска распространения КВИ.

На днях Президент РК Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия коронавирусной инфекции заявил: единственно надёжным решением в борьбе с коронавирусом является вакцинация.

За два месяца в Казахстане вакцинировано менее 0,1 процента населения. Это мизерное число. К примеру, в настоящее время в Великобритании от коронавируса вакцинировано 60 процентов взрослого населения.

Однако представители Минздрава уверены, что в апреле возьмут реванш, ведь вопрос дефицита вакцин решён за счёт поставок из России вакцины «Спутник Лайт», из Китая – Sinovac. Идут переговоры с Pfizer. И, наконец, на финальной стадии изготовление отечественной вакцины QazCovid-In, на высокие темпы выходит Карагандинский фармацевтический комплекс, где налажен выпуск препарата «Спутник V».

Каковы могут быть темпы вакцинации, протестировали на прошедших выходных в крупнейшем мегаполисе страны – Алматы. Здесь два дня прививали всех желающих от 18 до 70 лет, причём не только в медучреждениях, но и в местах массового посещения. Как сообщил руководитель управления общественного здоровья Алматы Нариман Табынбаев, за это время прививки получили более 17 тысяч горожан, и это не предел. Теперь в городе лишь ждут массовые поставки вакцин от Минздрава.

Вакцинация в мире уже не новость, а неизбежная необходимость. Подгоняют её темпы новые штаммы коронавируса – более заразные и более тяжёлые по форме протекания.

К примеру, в США врачи считают, что столкнулись с четвёртой волной коронавируса. Начавшаяся в этой стране иммунизация показывает эффективность – созданные ранее вакцины действуют против новых штаммов коронавируса, в том числе «британского».

В Европейском бюро ВОЗ сообщили, что уже 50 стран региона сообщили о выявлении штамма B.1.1.7, впервые обнаруженного в Великобритании. На сегодня в Европе доминирует именно этот вариант коронавируса. И известно, что он легче передаётся и может увеличить риск тяжёлого течения болезни и госпитализации. В ВОЗ напомнили, что этот штамм представляет большую опасность и требует дополнительных мер предосторожности.

Замечено, что число новых случаев заражения КВИ в Европе растёт во всех возрастных группах, но не среди пожилых старше 80 лет – они первыми начали получать прививки. Таким образом, подтверждается высокая эффективность вакцинации.

– Вакцины – это лучший путь к победе над пандемией, – подчеркнул глава Европейского бюро ВОЗ доктор Ханс Клюге. – Они не только защищают от тяжёлого течения, но и крайне эффективны в предотвращении инфекции.

Он призвал сделать всё, чтобы нарастить объёмы производства вакцин, а также устранить административные барьеры, препятствующие массовой вакцинации.

По последним данным, лишь 10 процентов населения Европейского региона ВОЗ получили первую дозу вакцины от COVID-19 и лишь 4 процента получили обе дозы. Вакцинация началась во всех богатых странах региона, в 80 процентах стран со средним уровнем дохода и в 60 процентах стран с низким. Десять государств Европейского региона ВОЗ получили вакцины по линии COVAX – международного механизма по распределению препаратов.

В ВОЗ считают локдаун крайней мерой и предлагают вовремя вводить частичные ограничения, чтобы избежать полного паралича. Тем не менее, когда растёт нагрузка на систему здравоохранения и существует опасность того, что она может не справиться с наплывом больных, тотальный карантин становится неизбежным.

Доктор Клюге напомнил, что стремительное распространение вируса грозит появлением новых штаммов – чем больше больных, тем больше мутирует вирус.

Врачи убеждены: вакцинация и карантинные меры помогут остановить пандемию. Но сегодня от каждого члена общества зависит, сколько жизней унесёт вирус до того, как он будет побеждён.

Министерство здравоохранения Казахстана также считает, что вакцинация является единственным эффективным, экономичным и доступным средством в борьбе с вакциноуправляемыми инфекциями.

– Альтернатива вакцинации – это самоизоляция и карантин, что мы уже испытали на себе. Вакцинация стимулирует специфический иммунный ответ, который эффективно защищает от инфекции и снижает риск заражения и заболеваемости у населения в результате массовой иммунизации, – отметил министр здравоохранения РК Алексей Цой.

Он привёл данные об иммунизации населения Казахстана и снижении заболеваемости различными инфекциями.

Так, за последние 20 лет снижена заболеваемость:

– краснухой – более чем в 56 раз;

– эпидемическим паротитом – более чем в 119 раз;

– вирусным гепатитом В среди населения в – 34,7 раза, а среди детей, которые прививаются против данной инфекции, – в 262 раза (вакцинация против ВГВ введена с 1998 года);

– поддерживается стабильно низкий уровень заболеваемости коклюшем, единичные случаи дифтерии, столбняка.

Особого внимания заслуживает тот факт, что все зарегистрированные в стране вакцины проходят оценку безопасности и качества до их поступления в медицинские организации, что позволяет обеспечить допуск на рынок только эффективных и безопасных вакцин.

– Необходимо помнить, что ущерб от эпидемии никак не сопоставим с теми немногими реакциями и осложнениями, которые крайне редко возникают при вакцинации. Вакцинированные люди защищены от заражения соответствующей болезнью и дальнейшей передачи патогена, что разрывает любые цепочки передачи инфекции. Высокий охват вакцинацией позволит вернуться к повседневной жизни без ограничительных мер, – сказал Алексей Цой.

Пока верстался номер

По данным на утро 5 апреля, в Восточном Казахстане вакцину от коронавируса получили 9 319 человек.

В Управлении здравоохранения ВКО рассказали, что первый компонент вакцины против COVID-19 получили 14 госслужащих, 237 человек с хроническими заболеваниями, а именно сахарным диабетом, ХОБЛ, заболеваниями сердечно-сосудистой системы. Кроме того, начали вакцинацию 549 педагогов, 695 сотрудников силовых структур, 125 участковых полицейских, 88 человек из персонала и контингента медико-социальных и закрытых детских учреждений. Провакцинировались 7 351 медицинский работник. Также прививку от COVID-19 уже получили 3 студента, один работник железнодорожной отрасли, один работник торгового предприятия, один человек, работающий вахтовым методом, 9 человек из числа сотрудников дипломатических и консульских учреждений, международных организаций, аккредитованных в РК, и ещё 245 человек.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников