Спорт

Дзюдо от и до  

14.04.2021
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К 30-летию Независимости Республики Казахстан приурочили традиционный областной турнир по дзюдо в память Кожахмета Серикбаева. 

В соревнованиях, которые состоялись в Уланском районе, приняли участие более 400 спортсменов 2006–2008 года рождения со всех районов Восточно-Казахстанской области. Масштабный турнир выявил новые имена талантливых борцов, которые теперь готовятся к состязаниям республиканского уровня. 

Курчатов представляли подопечные тренера Ернара Нурекенова – Алтынай Балтабекова и Дарын Мухтаров. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Курчатова в очередной раз показали высокую степень мастерства и подготовки, заняв призовые места. 

Ева Ким

Фото из открытых источников 

Курчатов  

14.04.2021
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