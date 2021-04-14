Дзюдо от и до

К 30-летию Независимости Республики Казахстан приурочили традиционный областной турнир по дзюдо в память Кожахмета Серикбаева.

В соревнованиях, которые состоялись в Уланском районе, приняли участие более 400 спортсменов 2006–2008 года рождения со всех районов Восточно-Казахстанской области. Масштабный турнир выявил новые имена талантливых борцов, которые теперь готовятся к состязаниям республиканского уровня.

Курчатов представляли подопечные тренера Ернара Нурекенова – Алтынай Балтабекова и Дарын Мухтаров. Воспитанники детско-юношеской спортивной школы Курчатова в очередной раз показали высокую степень мастерства и подготовки, заняв призовые места.

Ева Ким

Фото из открытых источников

Курчатов