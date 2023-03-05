В Шемонаихинском районе открылась выставка известного местного художника.

В районном историко-краеведческом музее состоялось открытие персональной выставки члена Союза художников Казахстана Юрия Шушакова «Дыхание кисти». Выставка проходит в рамках юбилейных мероприятий, посвящённых 95-летию Шемонаихинского района.

На открытии выставки с приветственным словом к гостям вернисажа обратился аким района Григорий Акулов. Глава района высоко оценил мастерство художника и его талант. Он отметил, что все желающие могут посетить эту выставку и погрузиться в творчество нашего талантливого земляка.

Юрий Пааль

Шемонаихински район