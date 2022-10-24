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Двойная победа
Сразу два призовых места завоевал хореографический коллектив из посёлка Глубокое.
Международный многожанровый конкурс искусств Top Jargan проходил в Астане. Танцевальная группа «Айзада» под руководством Гульжанат Дарменкуловой была представлена в двух возрастных категориях.
Юные артисты из Глубокого сумели покорить строгое жюри великолепной хореографией, слаженностью движений, вдохновенным танцем.
По итогам конкурса младший состав занял второе место, старший – первое место.
Бахыт Сарсембаева
Глубоковский район