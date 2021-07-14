Правопорядок

Двойное гражданство

14.07.2021
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Более полумиллиона тенге заплатят нарушители миграционного законодательства в Восточно-Казахстанской области.

При проверке документов сотрудники миграционной службы установили двоих экс-жителей посёлка Новая Бухтарма, которые в установленные сроки не сообщили о приобретении гражданства другой страны.

– У иностранцев были изъяты удостоверение личности и паспорт гражданина Республики Казахстан, зарегистрирована утрата гражданства Республики Казахстан, – сообщил начальник Департамента полиции Восточно-Казахстанской области Сагат Мадиев. – Нарушители привлечены к административной ответственности по статье 496 часть 2 КоАП РК в виде штрафа 200 МРП (583 400 тенге).

Добавим, что за четыре дня проведения ОПМ «Нелегал-трафик» за нарушение миграционного законодательства к административной ответственности привлечено более 500 граждан, выдворено за пределы страны 22 человека. 123 иностранцам сокращён срок пребывания в стране.

Александра Исаева  

Фото из открытых источников

14.07.2021
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