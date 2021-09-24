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Душа актёра обязана трудиться

24.09.2021
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Профессия актёра в представлении многих – обычная игра, развлечение. Вышел на сцену, изобразил что-то, и вот тебе уже слава, признание! Но почему тогда из многочисленного потока выпускников театральных вузов в профессии остаются лишь единицы? Актёрами рождаются или становятся? И достаточно ли для успеха одного таланта?  

Своим видением и ощущением профессии поделился молодой актёр Восточно-Казахстанского областного драматического театра Михаил Иванов.

Ещё десять лет назад он не связывал свою жизнь со сценой, а сегодня сыграл более 30 заметных ролей, успешно дебютировал как автор детской пьесы и режиссёр-постановщик. Как ему это удалось?  

СПРАВКА
Михаил Иванов родился 24 июля 1994 года в городе Шемонаихе.
В Восточно-Казахстанском областном драматическом театре служит с 2013 года.
Лауреат ежегодной театральной премии «МАСКА» Управления культуры ВКО: в 2016 году – в номинации «Лучшая мужская роль» за роль Лизандра в спектакле «Сон в летнюю ночь» У. Шекспира, в 2018 году – в номинации «Молодое дарование».

ИСКРЕННОСТЬ И ИСТИННОСТЬ  

Природа театра состоит в искренности и истинности: «…на сцене – человеческие сердца, за кулисами – человеческие сердца, в зрительном зале – человеческие сердца» (В. Гюго). Искусство принимает лишь тех, кто свято верит и любит. Кто готов жертвовать и беззаветно служить.

Будучи одним из лучших студентов Усть-Каменогорского педагогического колледжа, Михаил Иванов в самый апогей своей успешной учёбы вдруг понял, что не туда его «занесло», что учащиеся, уроки, тетради – это совершенно чужой для него мир. Поддавшись голосу сердца, которое настойчиво шептало: «Я хочу стать актёром!», он бросил колледж, отказался от стипендии и уже маячивших перспектив, поступил в «кулёк» – Восточно-Казахстанское областное училище искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

Однокурсники удивлялись подобной амбициозности: такой резкий поворот в жизни! И это было так не похоже на Михаила, который ранее не участвовал в каких-либо самодеятельных постановках, не был замечен в театральных студиях и кружках.

– Я понял: для достижения того, что никогда не имел, необходимо стать тем, кем ты никогда не был. У меня появилась мечта. И она требовала серьёзных вложений сил и энергии, – рассказывает актёр.  

М. Иванова с его решимостью, целеустремленностью и горячностью было не остановить. Начало творческого пути актёра чем-то напоминало марафонский забег с препятствиями и постоянным преодолением себя. Он словно доказывал себе, что всё не зря, что он может.

Своеобразным трамплином актёра к раскрытию способностей стала его первая роль на сцене областного драмтеатра – желторотого юнца Васеньки Сарафанова в спектакле «Старший сын» по пьесе А. Вампилова. Роль «ложилась» на органику актёра. Ему удалось передать искренность переживания юного трепетного сердца и внутреннюю чистоту героя. И это был его первый успех.

Тонкостям профессии Михаил Иванов в последующем учился – заочно в Алтайском государственном институте культуры и очно – у заслуженных деятелей культуры и искусства Казахстана, корифеев сцены – Олега Маципуло, Тамары Кобловой, Владимира Муравицкого, Аллы Латфи.

КАЖДАЯ РОЛЬ КАК ОТКРОВЕНИЕ

Он жадно впитывал в себя знания и тут же старался применить их в новых образах. Нарабатывал опыт и оттачивал мастерство. Наполнял себя новыми ощущениями, эмоциями и чувствами.  

– Актёрское творчество отнюдь не складывается из девяти десятых божественного вдохновения и одной десятой техники. Это ремесло, труд, которому надо постоянно учиться, отдавая все свои силы, – считает Михаил.

Однажды его стремление к самосовершенствованию, упорство и основательность в работе над ролью были вознаграждены. В 2017 году режиссёр-постановщик – выпускник мастерской А. В. Бородина (Москва) Роман Степенский доверил Михаилу главную роль – лейтенанта Володьки в одноименной военной драме по мотивам повести В. Кондратьева. Роль во многом изменила мировоззрение актёра. Он стал иначе относиться к истории, наследию, ощутил себя сопричастным к судьбе своей страны. Сценический образ послужил своеобразной «шестерёнкой», которая запустила внутренний двигатель и мотиватор. После аншлаговых показов и зрительского успеха актёр стал чувствовать себя чуть более уверенно.

Этот внутренний стержень, который он приобрёл, впоследствии начал обрастать «мускулами» – новыми ведущими ролями.

– Когда есть чёткая цель, необходимые средства и ресурсы для её реализации тебе даст Вселенная, – убеждён Михаил.

В 2018 году лауреат ежегодной театральной премии «МАСКА» Управления культуры Восточно-Казахстанской области в номинации «Молодое дарование» Михаил Иванов сыграл роль нищего Тома Кенти в спектакле «Принц и нищий» М. Твена. Ради этой роли актёр научился фехтовать! Осенью того же года судьба подарила ему роль Жадова в спектакле «Доходное место» А. Н. Островского. Раскрыть актёру образ бунтаря-идеалиста помог приглашённый режиссёр, выпускник Российского государственного института сценических искусств (Санкт-Петербург) Рача Махатаев.

– Это может прозвучать как-то странно, но люди, которыми мы себя окружаем, и создают ту атмосферу и ту жизнь, к которой мы стремимся. Они помогают тебе, а ты помогаешь им, – говорит Михаил.

Следует отметить, что Михаил Иванов набирал мастерство и во время участия в международных театральных фестивалях, проходивших в Нур-Султане, Бресте (Беларусь), Челябинске (Россия). Он смотрел на постановки ведущих театральных коллективов мира, слушал мнения известных театральных критиков, искал и находил энергетическую подпитку в самых неожиданных местах.

– В Бресте я не мог не посетить уникальную крепость-герой. Спустя столько лет после сражения стены излучали энергетику отваги и героизма солдат Великой Отечественной. На тонком уровне слышались отголоски той войны. Было жутко до мурашек. После возвращения из Бреста в Усть-Каменогорск свою роль в спектакле «Лейтенант Володька» я играл совершенно в ином качестве, – вспоминает Михаил.

НА ПУТИ К «ПИЛОТАЖУ»

Желание актёра расти, творить, креативить постепенно обретало реальные очертания. В 2019 году Михаил удивил восточноказахстанских ребятишек и их родителей, но теперь уже как автор пьесы и режиссёр-постановщик. Спектакль «Легенда Холодного мира» о равновесии сил добра и зла в жанре детского фэнтези с яркими костюмами и нетипичными декорациями заслужил зрительские симпатии. Постановка стала ярким событием театрального сезона.

Следующий год для Михаила Иванова был временем напряжённого творческого поиска: ему предстояло вместе с его героем подняться в поднебесье и попытаться решить сразу несколько философских вопросов. «Почему люди не?» – так назывался моноспектакль по пьесе Сергея Астраханцева, в котором ему предоставлялась возможность показать наивысший актёрский «пилотаж». Премьера состоялась 27 марта 2021 года. Из зрительного зала казалось, что в эту историю он вкладывает что-то личное.

– Когда работаешь над определённой ролью, то, бесспорно, вкладываешь частичку своей души. Вместе с тем судьбу своего героя нужно прожить таким образом, чтобы зритель смог увидеть в нём самого себя, – говорит актёр.

Больше часа Михаил искусно балансировал на эмоциях в зрительских сердцах, ведя разговор с яркой индивидуальной мимикой и пронзительными интонациями. Моноспектакль «Почему люди не?» имел ошеломительный успех у публики!

Сегодня, испытав себя в разных сценических формах и жанрах, Михаил Иванов признаётся: он никогда не думал, что может стать актёром, но именно в этой профессии нашел своё призвание.

– Актёрами, скорее, рождаются. В каждом из нас есть определённый талант. Но кто-то его «гасит» под влиянием внешних факторов, а кто-то его «разжигает», доводя до накала творческую энергию, – говорит Михаил. И тут же добавляет, что он не нашёл себя, а создал! Изнурительными тренировками, огромными физическими и психическими нагрузками. Ведь подлинный успех приходит лишь к тем, кто раскрывает в себе дарованное природой, реализует своё предназначение. А ещё к тем, кто щедро делится талантом с людьми.

Успокаиваться на достигнутом не в характере молодого актёра Восточно-Казахстанского областного драмтеатра. Он видит цель, знает, куда расти и к чему стремиться. А дорогу, как известно, осилит идущий.

Дарья Шавлева

Фото автора

24.09.2021
12

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