ДУМАЯ ОБ УСПЕХЕ, НЕ ЗАБЫВАЮТ О ДУШЕ

Торжественную церемонию награждения предпринимателей региона «Stop Covid – Доброе сердце» провёл аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. От имени земляков он поблагодарил представителей малого и среднего бизнеса региона за весомый личный вклад в общей борьбе с пандемией.

Глава региона напомнил мудрые слова великого Абая о том, чтобы предприниматели в своей повседневной напряжённой, а также трудной работе, вполне закономерно стремясь к успеху и признанию, не забывали и о душе. Для виновников торжества, в хорошем смысле этого слова, подготовили великолепную концертную программу. Сделано было всё, чтобы встреча прошла тепло и сердечно, запомнилась надолго.

Характерно, что прошлый 2020 год по инициативе Главы государства Касым-Жомарта Токаева был объявлен Годом волонтёра. Испытания, выпавшие на долю казахстанцев, высветили их готовность добровольно прийти на помощь ближнему. Так выпало и удивительно совпало, в том видится особый знак.

– Мне очень приятно быть здесь с вами сегодня. И не случайно это мероприятие называется «Добрые сердца», – подчеркнул аким области Даниал Ахметов. – В двадцать первом столетии человечество впервые столкнулось новым явлением, которое называется пандемией COVID -19.

Сегодня здесь мы видим наших бизнесменов, жителей нашей области, которые одними из первых откликнулись на боль не только восточноказахстанцев, но и человечества в целом. Вы вместе с нашими врачами, медицинскими работниками начали помогать, бороться. Я вспоминаю истории прошлого года, когда не было методик, точных стандартов лечения. Было много проблем. Это сегодня мы, оглядываясь назад, можем точно знать, какие стандарты лечения, какое медицинское оборудование нужно.

Глава региона подчеркнул, что во многом благодаря поддержке меценатов удалось концептуально обуздать пандемию.

– Мы не говорим о том, что пандемию уже победили. Говорим о том, что нашли верные способы и методы борьбы с пандемией, – отметил он. – Мы знаем, что должны сохранять социальное дистанцирование, беречь друг друга, показывать пример дисциплины и самодисциплины.

И второе важнейшее направление – это вакцинация населения.

– Сегодня в области достаточное количество вакцин, подчеркнул Даниал Ахметов. – Я могу с удовлетворением сказать, что мы планируем к осеннему сезону этого года провакцинировать 575 тысяч человек. Надеюсь, что цифра будет больше. На сегодня уже провакцинированы первым компонентом свыше 310 тысяч, а вторым компонентом – свыше 170 тысяч. Темпы вакцинации растут. Два дня назад мы провакцинировали за сутки 12 тысяч человек. Уже открыли 330 пунктов вакцинации, в которых ежедневно можем принимать от 10 тысяч человек и выше.

Глава региона также отметил, что бизнес является опорой любого государства и взаимное партнёрство служит основой для решения многих социальных проблем. Поэтому большой группе предпринимателей из различных районов области вручены благодарственные письма и подарочные сертификаты. В числе награждённых Сергей Кучерин из Уланского района, Болат Бекбердинов из Кокпектинского, Зинаида Чирцова из Катон-Карагайского, Садыков Серикбек из Глубоковского района и многие другие представители малого и среднего бизнеса ВКО.

После церемонии награждения мы встретились с руководителем ТОО «Елимай Кокпекты» Болатом Бекбердиновым и попросили поделиться впечатлениями от прошедшего события.

– Когда мы приходим на помощь землякам, оказываем поддержку, то делаем это по велению души, а не в расчёте на благодарность или почести, – сказал Болат Бекбердинов. – Может быть, сейчас ещё рано подводить какие-то итоги, делать выводы. Конечно, очень благодарны за внимание и уважение к нам, но впереди ещё много работы. Давайте доведём её до конца, а потом можно будет и отпраздновать эту победу.

Меир Токобаев

Фото Тлеубека Шаяхмета