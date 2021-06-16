Вести из районов

Духовное достояние человечества

16.06.2021
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Для школьников Аягозского района провели познавательные лекции на темы «Ауэзов и театр», «Ауэзов – драматург», «Путь Абая» – главная книга М. Ауэзова».

Мероприятие было организовано филиалом КГКП «Областной историко-краеведческий музей г. Семея» Управления культуры ВКО в городе Аягозе под руководством старшего научного сотрудника Государственного историко-культурного и литературно-мемориального заповедника-музея Абая «Жидебай-Борили» Гульзат
Танирберген.

– Произведения Мухтара Ауэзова стали духовным достоянием всего человечества. Они тесно связаны с казахским устным народным творчеством. Стоит отметить такие пьесы, как «Еңлік-Кебек», «Айман-Шолпан», «Қарақыпшақ Қобыланды». С большим энтузиазмом Ауэзов изучал тему Абая, значение творчества великого поэта и мыслителя, – рассказали организаторы.

Также для посетителей была подготовлена передвижная выставка «Абай музейі – руханият ордасы», которая состоит из семи экспозиционных частей. Главной её целью является популяризация богатого наследия Абая Кунанбайулы.

С экспонатами выставки ознакомились учащиеся пятого класса общеобразовательной средней школы имени С. Габбасова. Ребятам, выразительно прочитавшим стихотворения Абая, вручили памятные подарки.

В завершение мероприятия Гульзат Танирберген передала в фонд музея книги «Шәкәрім Құдайбердіұлы» и «Бір ғасырдың палуаны».

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Аягозский район

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16.06.2021
23

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