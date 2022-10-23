Дух единства

В Доме дружбы – центре общественного согласия прошла встреча членов Ассамблеи народа Казахстана и этнокультурных объединений с председателем Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галымом Шойкиным. Собравшиеся в очередной раз напомнили, что одной из важнейших связей являются дружественность и согласие.

В текущем году областной Дом дружбы – центр общественного согласия отмечает юбилейную дату – 30 лет со дня открытия. В 1992 году в Усть-Каменогорске учредили первый в стране Дом дружбы, который стал символом Ассамблеи народа Казахстана.

– В регионе при Домах дружбы городов и районов области функционируют 71 этнокультурное объединение, – рассказывают в пресс-службе Дома дружбы. – В каждом городе и сельском округе созданы Советы общественного согласия, Советы матерей. Работают центры медиации, клубы журналистов, меценатов, волонтёров. Сегодня под шаныраком областного, шести городских, районных Домов дружбы объединена палитра многонациональной культуры. В областном Доме дружбы действуют 22 этнокультурных и 27 творческих коллективов. На базе школы «Возрождение» свободно изучаются восемь языков.

Особая роль в укреплении межэтнических отношений принадлежит Ассамблее народа Казахстана. Члены Ассамблеи представляют интересы всех этносов, проживающих в республике, на деле подтверждая незыблемые положения Конституции о равенстве прав и свобод казахстанцев. Текущий год является знаковым для Восточного Казахстана в деле сохранения, развития национальных культур и традиций.

В преддверии празднования Дня Республики с рабочей поездкой ВКО посетил председатель Комитета по развитию межэтнических отношений Министерства информации и общественного развития РК Галым Шойкин. На встрече присутствовали представители этнокультурных объединений Усть-Каменогорска, члены Ассамблеи народа Казахстана и участники «Ассамблея жастары», общественные деятели.

В ходе встречи состоялось обсуждение основных направлений государственной политики в сфере межэтнических отношений, а также разъяснение принятой Концепции развития Ассамблеи народа Казахстана на 2022-2026 годы, утверждённой 15 сентября 2022 года. Своё внимание председатель комитета заострил на воспитании подрастающего поколения.

– Я уверен, что главное для всех нас сейчас – воспитывать в молодёжи, в детях дух дружественности, – отметил Галым Шойкин. – Мы должны вложить в них понимание, что все мы – единый многонациональный народ нашей общей Родины – Республики Казахстан. Наша обязанность уберечь их от провокаций, от тех, кто пытается подорвать ту тесную связь этносов, которую Казахстан выстраивал десятками лет. Они наше будущее. И мы сами должны показывать пример сплочённости и взаимной поддержки. И деятельность Домов дружбы успешно этому способствует.

Лилия Дроздова