Дубль вышел на старт 

В Усть-Каменогорске стартовал пятый финальный тур XXIX чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги.

Важные соревнования среди дублирующих составов в возрастной категории до 23 лет – это долгожданное спортивное событие в мире большого волейбола.

– Неслучайно в качестве места проведения чемпионата был выбран областной центр Восточного Казахстана, где этому виду спорта уделяется пристальное внимание, – отметил директор волейбольного клуба «Алтай» Мархат Ченваев. – В частности, в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном на проспекте Шакарима, созданы все необходимые условия для комфортного и профессионального проведения соревнований республиканского уровня. Да и состав участников достаточно серьёзный. Есть интрига!

Правда, по словам Мархата Ченваева, отличительной особенностью чемпионата стало то, что на нём, к сожалению, запрещено присутствие зрителей, которые всегда так поддерживают спортсменов. Это было сделано в целях недопущения распространения КВИ.

Вместе с тем были соблюдены и другие санитарно-противоэпидемические меры, которые действуют в условиях карантинных ограничений. Несмотря на это, спортивный азарт и дух соперничества царил в зале буквально с первых игр чемпионата, которые начались 12 апреля в 10 часов.

В течение недели на волейбольных площадках будет жарко! Церемония закрытия и награждения победителей и призёров чемпионата республики состоится 19 апреля 2021 года, после завершающей игры в малом зале.

Ева Ким

Фото Ануара Тюлюбаева