Спорт

Дубль вышел на старт 

14.04.2021
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В Усть-Каменогорске стартовал пятый финальный тур XXIX чемпионата Республики Казахстан по волейболу среди мужских команд Высшей лиги. 

Важные соревнования среди дублирующих составов в возрастной категории до 23 лет – это долгожданное спортивное событие в мире большого волейбола.  

– Неслучайно в качестве места проведения чемпионата был выбран областной центр Восточного Казахстана, где этому виду спорта уделяется пристальное внимание, – отметил директор  волейбольного клуба «Алтай» Мархат Ченваев. – В частности, в физкультурно-оздоровительном комплексе, расположенном на проспекте Шакарима, созданы все необходимые условия для комфортного и профессионального проведения соревнований республиканского уровня. Да и состав участников достаточно серьёзный. Есть интрига!  

Правда, по словам Мархата Ченваева, отличительной особенностью чемпионата стало то, что на нём, к сожалению, запрещено присутствие зрителей, которые всегда так поддерживают спортсменов. Это было сделано в целях недопущения распространения КВИ.  

Вместе с тем были соблюдены и другие санитарно-противоэпидемические меры, которые действуют в условиях карантинных ограничений. Несмотря на это, спортивный азарт и дух соперничества царил в зале буквально с первых игр чемпионата, которые начались 12 апреля в 10 часов.  

В течение недели на волейбольных площадках будет жарко! Церемония закрытия и награждения победителей и призёров чемпионата республики состоится 19 апреля 2021 года, после завершающей игры в малом зале. 

Ева Ким 

Фото Ануара Тюлюбаева 

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