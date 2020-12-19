Дождались   «зелёного»! 

Со вчерашнего дня Восточно-Казахстанская область вошла в «зелёную» зону по темпам распространения коронавирусной инфекции.

Об этом на своей странице в социальных сетях сообщил глава региона Даниал Ахметов. Он особо подчеркнул, что этого удалось достигнуть благодаря совокупности слаженной работы соответствующих служб, высокой гражданской ответственности и дисциплине восточноказахстанцев.

Тем не менее, главной задачей по-прежнему остаётся дальнейшее снижение темпов распространения инфекции КВИ в регионе. Поэтому, как отметил аким области, сохраняется запрет на проведение семейных и массовых торжеств, в том числе новогодних корпоративов в местах общественного питания, на предприятиях и

в учреждениях.

Также запрещается проведение массовых новогодних театрализованных представлений, услуг развлекательных агентств, аниматоров как в закрытых помещениях, так и с выездом на дом.

Вместе с тем, для объектов общественного питания сохраняется режим работы с 07:00 до 24:00, с приостановлением деятельности в воскресенье. Однако в качестве послабления в ночь с 31 декабря на 1 января им разрешено работать с 07:00 до 04:00, с заполняемостью не более 50 процентов от общего количества посадочных мест. Но не с целью проведения коллективных мероприятий.

– В связи с переходом в «зелёную» зону объекты торговли продовольственных товаров площадью свыше 2000 кв. м могут функционировать в круглосуточном режиме, – отметил Даниал Ахметов. – Кинотеатры будут работать с заполняемостью не более 30 процентов, но не более 100 человек в зале, при шахматной рассадке зрителей.

Рынки всех видов, как внутри, так и вне зданий, а также другие торговые объекты продолжат свою работу в прежнем режиме, с приостановлением деятельности только в воскресенье.

– Эти временные ограничения необходимы для сохранения нашего здоровья, здоровья наших детей и внуков, – обратился к восточноказахстанцамДаниал Ахметов. – Берегите себя и своих близких!

Наталия Подлужная