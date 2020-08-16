Доступные услуги и сервисы

В центрах обслуживания населения ВКО нет дефицита брони и нарушений санитарно-эпидемиологических требований.

О новом формате работы государственной корпорации «Правительство для граждан» рассказал заместитель председателя специальной мониторинговой группы при Агентстве РК по противодействию коррупции Рафаэль Гасанов в ходе онлайн-брифинга на базе Региональной службы центральных коммуникаций.

С 3 по 11 августа он посетил филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по Восточно-Казахстанской области. В частности, побывал во фронт-офисах областного центра. По словам Рафаэля Гасанова, дефицита брони не наблюдалось, на всех прилегающих территориях есть разметка для соблюдения социальной дистанции в 1,5-2 метра, выполняются все санитарно-эпидемиологические требования. Также мониторинг проведён в отделах Жарминского, Аягозского и Урджарского районов.

– Хочется отметить положительную тенденцию в развитии цифровой грамотности на селе, – сказал Рафаэль Гасанов. – К примеру, по инициативе филиала и акимата Аягозского района в сёлах Актогай и Баршатас, в зданиях сельских акиматов были открыты современные уголки самообслуживания для получения государственных услуг посредством портала электронного правительства.

По информации директора филиала НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан» по ВКО Азамата Есембулова, функционирование ЦОНов перешло в новый формат оказания государственных услуг. С 23 мая восточноказахстанцы получают офлайн только «бумажные» услуги, которые недоступны в электронном формате, и результаты услуг, заранее оформленных на портале egov.kz. На сегодняшний день по новому формату функционируют ЦОНы и спецЦОНы в Усть-Каменогорске и Семее. В районных центрах и в сельской местности они работают без изменений. При этом 80 процентов государственных услуг доступны на портале egov.kz. Также некоторые услуги и сервисы доступны в мобильном приложении ЕgovМоbile, телеграм-боте eGovKzBot2.0 и социальных сетях Facebook и Vk. Для удобства граждан совместно с аппаратом акима ВКО организованы уголки самообслуживания. На сегодняшний день по области функционирует более 100 таких уголков с доступом к порталу электронного правительства.

Ерик Абитов