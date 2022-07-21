Доступно и быстро

Министр индустрии и инновационного развития Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в Урджаре и Ушарале. Открытие малых воздушных гаваней поможет обеспечить доступ к воздушному транспорту тем туристам, кто предпочитает добираться до Алаколя на самолёте.

Поток отдыхающих на побережье Алаколя из года в год увеличивается. Это в немалой степени связано с увеличением степени комфортности отдыха на побережье солёного озера, славящегося своими целебными свойствами. Только в последние несколько лет в развитие туризма в Урджарском районе были вложены десятки миллиардов тенге. Базы отдыха активно строят предприниматели области. А для обеспечения комфортности построены бульвары, облагорожена набережная.

В настоящее время на завершающей стадии работа по реконструкции здания аэропорта в Урджаре. В рамках этого проекта проведены работы по замене взлётно-посадочной полосы, рулёжных дорожек, перрона, установке светосигнального оборудования, периметрового ограждения, реконструкции самого здания воздушной гавани и многое другое. Аналогичные работы одновременно проводятся и в Ушарале, где также будут работать рейсы, позволяющие туристам с комфортом и в кратчайшие сроки доезжать до побережья Алаколя со стороны области Жетысу.

«Работа в данном направлении проводится акиматами областей Абай и Жетысу. Напомним, что местными исполнительными органами завершение всех работ по реконструкции планировалось к началу туристического сезона. Однако из-за несвоевременного выполнения работ со стороны подрядных организаций сроки запуска были сдвинуты. В этой связи глава МИИР РК Каирбек Ускенбаев поручил немедленно завершить строительно-монтажные работы в аэропортах Ушарал и Урджар», – говорится в сообщении пресс-службы МИИР РК.

По информации местных исполнительных органов, с учётом новых графиков ремонтных работ завершение реконструкции аэропорта в Ушарале планируется к 20 июля, а аэропорта в Урджаре – к началу августа.

Для удобства тех, кто в ближайшее время планирует отдых на Алаколе, сообщаем номера и маршруты дополнительных поездов, которые доставят вас до места назначения. Так, до курортной зоны озера Алаколь организованы следующие железнодорожные маршруты:

– № 221/222 «Алматы-2 – Достык», периодичность 3 раза в неделю;

– № 255/256 «Алматы-2 – Достык», 3 раза в неделю;

– №211/212 «Алматы-2 – Достык», 2 раза в неделю;

– № 453/454 «Алматы-2 – Достык», в летний период – 3 раза в неделю;

– 8 прицепных вагонов в поезде № 22/21 «Кызылорда – Семей», в летний период – через день;

– № 258/257 «Нур-Султан – Достык», в летний период – 2 раза в неделю;

– № 54/53 «Нур-Султан – Достык», 2 раза в неделю; 6 прицепных вагонов в поезде № 121/122 «Нур-Султан – Семей», в летний период – через день;

– 457/458 «Семей – Достык», в летний период – через день;

– 459/460 «Оскемен – Достык», в летний период – через день.

На период реконструкции воздушных гаваней по поручению Каирбека Ускенбаева было значительно увеличено количество поездов в направлении побережья Алаколя.

Также сообщается, что, пока завершаются работы по реконструкции аэропортов, Министерство индустрии и инновационного развития РК уже успело полностью отработать механизм выделения финансовых средств для регулярной выплаты субсидий авиакомпаниям, которые будут осуществлять регулярные внутренние рейсы в Урджар и Ушарал. Также по результатам проведённого конкурса определены авиакомпании-перевозчики.

Так, по сообщению пресс-службы МИИР РК, перевозчиком на авиамаршрутах Ушарал – Алматы и Ушарал – Нур-Султан определена авиакомпания «SCAT». Будут выполняться 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов в остальное время. Стоимость билета будет составлять 15 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

Авиакомпания «Жетысу» будет осуществлять рейсы по маршруту Ушарал – Талдыкорган, в летний сезон количество рейсов в неделю будет достигать 28, а в остальные сезоны – 14. Стоимость полёта на борту самолета «L-410» составит 8 тыс. тенге.

Авиамаршруты Урджар – Алматы и Урджар – Нур-Султан будет обслуживать авиакомпания «Южное небо». Количество рейсов в неделю будет достигать десяти в летний сезон, в остальное время – в два раза меньше. Полет на самолете «Ан-24» будет стоить 14 тыс. тенге и 16 тыс. тенге соответственно.

Екатерина Гуляева

Фото из открытых источников