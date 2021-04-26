Дорогу молодым

На базе ВКУ им. С. Аманжолова прошло заседание первичной партийной организации «Поколение молодых» («Жас ұрпақ»).

Многие участвовали в нём в режиме онлайн. В рамках мероприятия заслушан отчёт о проделанной работе организации за 2019-2020 годы, определены задачи ППО на предстоящий период, избраны председатель и заместитель председателя, а также делегаты от «Поколения молодых» на отчётно-выборную XXVII конференцию Усть-Каменогорского городского филиала партии Nur Otan.

– В 2019 году, выступая на расширенном политсовете областного филиала партии Nur Otan, я отметил, что наш университет поддерживает стратегические поручения партии, её Председателя Нурсултана Назарбаева и Президента РК Касым-Жомарта Токаева по вопросам борьбы с коррупцией в сфере образования. Ведь одна из главных ценностей Nur Otan – верховенство закона и справедливость, – подчеркнул председатель правления ППО «Поколение молодых», ректор ВКУ им. С. Аманжолова, профессор Мухтар Толеген. – Справедливое общество всегда ведёт людей вперёд. В нашем университете прошла акция «Будь честен», в её рамках состоялся антикоррупционный форум, где совместно со специальным органом – антикоррупционной службой Департамента по борьбе с коррупцией по ВКО был открыт ящик доверия. В ВКУ работают фронт-офис «Саналы ұрпақ», проекты «Парасатты университет» и «Парасатты жол», а также офис «Ореn University», где услуги оказываются в электронном формате и автоматизированы – всё открыто и прозрачно.

Он отметил, что помимо этого в вузе также работает блог ректора и налажена обратная связь со студентами. Благодаря проделанной работе теперь все поступающие обращения, включая вопросы по общежитию и трудоустройству в университете, рассматривают прозрачно и открыто, невозможно скрыть или как-то подтасовать результаты.

В целом в области реализуется несколько партийных проектов, один из которых – «Кедергісіз келешек» (создание условий для людей с особыми потребностями).

– В рамках этого проекта студентка второго курса специальности «Казахский язык и литература» Айтолкын Болат получила грант акима ВКО и стипендию имени Абая. Также ей была предоставлена комната для бесплатного проживания в студенческом доме № 1, – сообщил Мухтар Толеген. – Председатель регионального филиала партии Nur Otan Даниал Ахметов всегда поддерживает такие инициативы. Он обращает пристальное внимание на воспитание молодежи, на развитие образования и науки – ведь ежегодно выделяется более 400 грантов от акима и акимата области. Это большая поддержка для нашей молодёжи.

Ректор университета также отметил, что в вузе созданы все условия для комфортного обучения и проживания студентов: выделяются комнаты и места в общежитиях, стипендии и гранты. Работают спортивные и фитнес-залы, книжная и электронные библиотеки, а также лаборатории для занятия наукой. Мухтар Толеген рассказал, что за последние три года объём финансирования науки в университете увеличился до 1 миллиарда 140 миллионов тенге – это практически в 11 раз больше, чем было в 2017 году. Также была открыта военная кафедра, причём

обучаться на ней могут как юноши, так и девушки.

– В рамках второго партийного проекта «Ардагерлер діардақтайық» оказывается помощь ветеранам. Волонтёры нашего университета помогают им в уборке помещений и территорий, посещают на дому, поздравляют в праздничные даты, постоянно поддерживают связь, – поделился Мухтар Толеген. – Одним из направлений, обозначенных в предвыборной программе партии Nur Otan «Молодёжь, уверенная в своём будущем», является вовлечение молодых людей в общественную жизнь. Сейчас, во время пандемии, наши студенты в качестве волонтёров помогают своим землякам. Даже субботники – это тоже помощь, ведь мы все хотим, чтобы наш город был чистым, это правильное воспитание молодёжи.

Ректор отметил, что в университете функционирует более 20 клубов и кружков по разным интересам: театральные, дебатные, волонтёрские, спортивные и другие.

– Университет принял активное участие в праймериз, проводимых впервые в нашей стране. Я сам зарегистрировался как кандидат, участвовал в дебатах, рассказывал о предвыборной программе нашей партии, – рассказал Мухтар Толеген. – В ходе праймериз мы поднимали актуальные вопросы в сфере образования, принимали обращения граждан по разным темам, проводили агитационную работу. По результатам этих выборов я был избран депутатом Маслихата Усть-Каменогорска.

Члены первичной партийной организации «Поколение молодых» отметили большой объём проделанной работы. Председателем ППО был избран Мухтар Толеген. Делегатами на отчётно-выборную XXVII конференцию Усть-Каменогорского городского филиала партии Nur Otan были выбраны председатель «Поколения молодых» и заместитель председателя Ирина Ровнякова.

Дамир Омаров

Фото из открытых источников