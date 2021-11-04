Дороги – артерии экономики

В нескольких районах Восточного Казахстана уже выпал снег. Синоптики прогнозируют осадки в течение первой половины ноября. Поэтому вопрос зимнего содержания дорог актуален уже сейчас.

Безопасность водителей и пешеходов в зимний период зависит не только от их бдительности, но и от своевременного и качественного ухода за автомобильными дорогами.

ЗОНА ПОВЫШЕННОГО ВНИМАНИЯ

Содержанием дорог областного значения, общая протяжённость которых в нашем регионе свыше трёх тысяч километров, занимается ТОО «Облшығысжол». По данным исполняющего обязанности руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог ВКО Нурбека Турарова, на балансе обслуживающей компании имеется 119 единиц снегоочистительной техники, в том числе 21 автогрейдер, 12 шнекороторов, 29 погрузчиков и другая техника для очистки дорог. В компании есть 11 производственных участков, которые распределены равномерно, исходя из сложностей климатических условий. На сегодняшний день техника готова на 92 процента. Как отметил спикер, в Восточном Казахстане определено 249 снегозаносимых участков, на которых распределены снегозадерживающие щиты общей протяжённостью 16 километров. Также особое внимание приковано к семи лавиноопасным участкам.

– Все опасные участки при ухудшении погодных условий будут патрулироваться в круглосуточном режиме. С ноября все службы переходят на усиленный режим работы. Для оперативного взаимодействия дорожных служб, государственных учреждений, спасателей разработан план действий, включающий связь с 31 дорожным формированием, четырьмя трассовыми медико-спасательными пунктами, 74 акиматами сельских округов, – отметил Нурбек Тураров.

Также, по его словам, благодаря слаженной работе по итогам прошлых лет в зимний период обошлось без серьёзных происшествий. В целом, в прошлом году дороги областного значения закрывались 17 раз, в основном в лавиноопасный период и из-за сильного снижения температуры наружного воздуха.

Зимним содержанием автомобильных дорог республиканского значения Восточного Казахстана занимаются 12 подразделений областного филиала ТОО «Казахавтодор». Компания обслуживает 2540 километров трасс. Для зимнего содержания дорог будет задействовано 158 единиц специализированной снегоочистительной техники. По данным главного инженера Восточно-Казахстанского филиала ТОО «Казахавтодор» Болата Журтбаева, в настоящий момент техника готова на 78 процентов.

– Для посыпки мы закупаем только мелкозернистый песок и мелкозернистый отсев. Для зимнего содержания дорог нам необходимо 8900 м3 противогололёдного материала, сейчас заготовлено 5110 м3. В наличии 1303 тонны технической соли. Имеется свыше пяти тысяч снегозадерживающих щитов, 615 временных дорожных знаков, – сообщил Болат Журтбаев.

ИНВЕСТИЦИИ В ИНФРАСТРУКТУРУ

Сегодня качественные дороги – одно из ключевых условий для притока инвестиций, развития региональной промышленности, городских и сельских хозяйств, увеличения экспорта и развития туризма. Ежегодно на автодорогах Восточного Казахстана проходят ремонтные работы. Это приносит свои плоды. Так, многие магистрали региона за предыдущие годы значительно улучшились.

По словам Нурбека Турарова, средним ремонтом дорог областного и районного значения в этом году охвачено 15 участков общей протяжённостью 200 километров. Приоритет отдаётся приграничным районам с более высокой интенсивностью движения автотранспорта.

– Средний ремонт выполнили на трассах Маканчи – Жаланашколь, Аягоз – Карауыл – Семей – Кайнар, Омск – Майкапчагай – Шиликты – Акжар, Курчум – Калжыр, Таврия – Каменка – Тройницкое, Курчум – Аксуат – Жолнускау, Согорное – Барлык – Аксу, Семей – Курчатов и на подъезде к нескольким сёлам, – отметил он.

Сейчас на дорогах районного и областного значения доля дорог в удовлетворительном состоянии достигает 89 процентов.

Общая сеть автомобильных дорог республиканского значения по Восточному Казахстану составляет 3 414 километров, из них в текущем году дорожно-строительные работы проводятся на 1074 километрах.

МИНУЯ ПЕРЕВАЛ

Как сообщил в ходе пресс-конференции директор Восточно-Казахстанского филиала АО «НК «КазАвтоЖол» Асылбек Нугманов, в этом году на работы было выделено свыше 33 млрд тенге, в частности это средства на реконструкцию, капитальный и средний ремонт, содержание автодорог.

Напомним, в текущем году в рамках государственной программы «Нұрлы жол» продолжается реконструкция двух важных транспортных коридоров Восточного Казахстана: Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск и Калбатау – Майкапшагай, общей протяжённостью 869 километров. По словам Асылбека Нугманова, на сегодняшний день по проектам устроено 490 километров асфальтобетонного покрытия, 600 километров основания, построено три транспортных развязки, 19 мостов, 375 водопропускных труб.

– По мере завершения работ по обеспечению безопасного проезда, в частности отсыпки обочин, установки знаков, нанесению дорожной разметки, движение автотранспорта организуется по основной дороге. До конца года на всей протяжённости трассы Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск планируется открытие движения по новому покрытию. По направлению Калбатау – Майкапшагай движение откроют по верху из щебёночного основания. Далее на участке от поворота на село Аксуат до пункта пропуска «Майкапшагай» движение будет по новому покрытию, – сообщил Асылбек Нугманов.

Кроме того, в этом году завершена реконструкция участка автомобильной дороги республиканского значения Таскескен – Бахты протяжённостью 20 километров. Автодорога уже принята в эксплуатацию.

Филиал «КазАвтоЖол» ведёт проектирование участков автомобильной дороги Усть-Каменогорск – Семей общей протяжённостью 100 километров.

Начата корректировка проектно-сметной документации капитального ремонта четырёх мостов в Катон-Карагайском районе между селом Берель и санаторием «Рахмановские ключи». Реализация проекта запланирована на 2022 год.

В планах провести средний ремонт 185 километров автодорог республиканского значения, в частности по направлениям Семей – Кайнар, Караганда – Аягоз – Тарбагатай – Бугаз, Омск – Майкапшагай – Калжыр – Маркаколь, Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи. В текущем году начаты работы по асфальтированию участка протяжённостью 56 километров между Аягозским и Тарбагатайским районами.

Асылбек Нугманов во время пресс-конференции прокомментировал ход работ по реконструкции участка в обход Осиновского перевала. Дорога в объезд одного из самых опасных участков автотрассы уже практически достроена. Осталось завершить небольшой отрезок в несколько километров. Но на этом отрезке строительство замерло на несколько лет.

– Проект включает изменение трассы Усть-Каменогорск – Алтай – Рахмановские ключи в объезд Осиновского перевала. В связи с тем, что часть дороги проходила через территорию государственного лесного фонда, были проведены работы по выводу этих земель в собственность Комитета автомобильных дорог. На сегодняшний день процедура завершена. Согласно нормативу, по истечении трёх лет проект проходит корректировку сметной части. Документация находится на рассмотрении в Министерстве финансов. Ожидаем, что бюджетные средства будут выделены в следующем году, – пояснил спикер.

СЕРВИС… НЕНАВЯЗЧИВЫЙ

Большое внимание уделяется развитию придорожного сервиса. Эта отрасль может стать перспективной для бизнесменов. Однако пока что зачастую существующие объекты придорожного сервиса не отвечают национальным стандартам.

На конференции спикеры сообщили, что объектам придорожного сервиса присваивают одну из четырёх категорий. Категория «А» включает в себя автозаправочную станцию, мотель, СТО, автомойку, охраняемую стоянку, медпункт, пункт питания, санузлы и душевые кабины, а также пункт розничной торговли и торгово-развлекательную зону. Категория «В» отличается от категории «А» только отсутствием торгово-развлекательных зон. Придорожный сервис категории «С» предполагает наличие АЗС, автостоянки, пункта питания, санузла и душа, а также магазинчика. Самая низкая категория «D» – это АЗС, санузлы, душевые кабинки и пункт розничной торговли.

По данным Асылбека Нугманова, всего в Восточном Казахстане на дорогах республиканского значения размещено 133 объекта придорожного сервиса, однако государственным стандартам отвечают только 84 из них.

– На территории региона в категории «В» три объекта, из них требованиям соответствуют два. В категории «С» 80 объектов, а отвечают стандартам 55. В категории «D» всего 50 объектов, соответствуют 27. Объектов категории «А» нет, – отметил спикер.

В свою очередь на дорогах областного значения размещено всего 16 объектов, большая часть из них – придорожные кафе.

Директор ВКО филиала АО «НК «КазАвтоЖол» рассказал, что представители организации проводят регулярные встречи со всеми владельцами объектов придорожного сервиса, а также с представителями властей. На них обсуждают необходимость расположить внутри объектов стационарные гигиенические узлы, которые должны быть тёплыми.

В целом, по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева для развития инфраструктуры, прилегающей к дорогам, запланировано до 2025 года открыть 36 объектов придорожного сервиса, в том числе по направлению автодорог Талдыкорган – Калбатау – Усть-Каменогорск, Калбатау – Майкапшагай.

Поэтому для развития отрасли бизнесменов призывают к сотрудничеству в данном направлении.

Дарья Антон

Фото Тлеубека Шаяхмета