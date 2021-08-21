Дорога в школу начинается с доброты

В Восточном Казахстане в преддверии нового учебного года стартовала традиционная республиканская благотворительная акция «Дорога в школу».

Ежегодно эта акция позволяет каждому неравнодушному жителю области поддержать детей из малообеспеченных, многодетных или неблагополучных семей, которые нуждаются в социальной помощи. Кроме того, в фокусе внимания также оказываются дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.

Представители неправительственных организаций, крупные предприятия, спонсоры и меценаты помогают детям собраться в школу, приобретая им одежду, обувь, школьные принадлежности. Примечательно, что по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева ежегодная благотворительная акция «Дорога в школу» переведена в круглогодичный формат. Это позволяет постоянно обеспечивать детей всем необходимым. Нуждающиеся в помощи могут оставлять свои заявки на портале atamekenim.kz.

Помимо этого, в рамках акции «Дорога в школу» проводится работа по выявлению детей, которые не охвачены обучением. Представители сферы образования, здравоохранения, социальной защиты совместно с сотрудниками внутренних дел проводят рейды в игровых клубах, кафе, на базарах, чтобы выявить беспризорных, безнадзорных детей из неблагополучных семей, а также несовершеннолетних, уклоняющихся от учёбы.

Для оказания помощи можно обратиться в отдел или в саму организацию образования. Помимо этого, действует телефон доверия 8 (7232) 25-02-91.

Дарья Антон

Фото из открытых источников