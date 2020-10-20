Премьер-Министр РК Аскар Мамин дал ряд поручений по санитарно-эпидемиологической ситуации в Казахстане.

Под председательством Премьер-Министра РК Аскара Мамина проведено селекторное заседание Межведомственной комиссии (МВК) по недопущению распространения коронавирусной инфекции на территории РК. В соответствии с поручением

Президента РК Касым-Жомарта Токаева, рассмотрены дополнительные меры по противодействию COVID-19.

О санитарно-эпидемиологической ситуации в стране доложил министр здравоохранения А. Цой, работе по мониторингу ценовой политики лабораторных услуг и средств индивидуальной защиты — председатель Агентства по защите и развитию конкуренции С. Жумангарин, контроле за соблюдением санитарных требований — министр внутренних дел

Е. Тургумбаев, информационно-разъяснительной работе — министр информации и общественного развития А. Балаева, ситуации в регионах — акимы Северо-Казахстанской области К. Аксакалов и Павлодарской области — А. Скаков.

В Казахстане по состоянию на 18 октября текущего года зарегистрировано 102 новых случая КВИ (темп прироста – 0,09%), инфекционные койки загружены на 16%. Показатель репродуктивности за период с 14 по 18 октября т. г. снизился с 1,03 до 0,96%. За последние три недели в стране проведено около 17 тыс. рейдов, выявлено более 7 тыс. нарушений карантинного режима.

Глава Правительства отметил, что у населения до сих пор низкая настороженность по опасности коронавируса, недостаточно соблюдаются режим социального дистанцирования и санитарные требования, особенно по вопросу обязательного ношения масок в местах общественного пользования и в транспорте. В этой связи Глава Правительства поручил активизировать информационно-разъяснительную работу среди граждан и усилить контроль над соблюдением санитарных требований.

МВК приняла ряд решений:

Ужесточение санитарно-эпидемиологического контроля в пограничных пунктах пропуска

— сократить с 26 октября т. г. количество зарубежных авиарейсов с учетом эпидемиологической ситуации в иностранных государствах;

— проводить обязательное ПЦР-тестирование всех прибывающих на территорию Казахстана (в том числе граждан РК), а также водителей, осуществляющих двусторонние международные перевозки;

— срок действия справки о прохождении теста ПЦР для прибывающих из-за рубежа, в том числе граждан РК, определить до трёх суток.

ПЦР-тестирование

С 19 октября т. г. в большинстве региональных лабораторий РК стоимость ПЦР-тестирования снижена до 9 тыс. тг.

III. Поэтапное возобновление деятельности субъектов бизнеса в регионах с «зеленой» стабильной эпидемиологической ситуацией при условии отсутствия роста заболеваемости

С 24 октября текущего года возобновляется работа по субботам до 17.00 ТРЦ, торговых домов, крытых рынков.

С 26 октября текущего года возобновят работу кинотеатры с заполняемостью не более 30 % с соблюдением дистанции и масочного режима.

Сохранение ограничительных мер

Сохранится запрет на деятельность детских дошкольных учреждений, бильярдных и компьютерных клубов, развлекательных заведений, банкетных залов, ночных клубов. Продолжит действовать запрет на межобластные пассажирские перевозки и формирование общих вагонов.

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