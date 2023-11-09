Дополнительная защита

В Казахстане началась дополнительная массовая иммунизация против кори.

В республике отмечается неблагополучная эпидемиологическая ситуация по кори. С начала года зарегистрирован 12 671 случай кори, из них 10 563 заболевших – это дети до 14 лет, подростков – 354, взрослых – 1 754, сообщили в Министерстве здравоохранения.

Отмечается, что 8866 случаев приходятся на непривитых детей, в том числе по причине отказа от вакцинации – 5 286, медицинских противопоказаний – 1 555, недостижения прививочного возраста – 1 930, иные причины – 93. Ещё 16%, или 2 062 случая составляют лица с неизвестным прививочным статусом.

Регистрация заболеваний корью отмечается во всех регионах страны. Для стабилизации эпидемиологической ситуации принимаются меры срочного реагирования, отмечается на сайте ведомства.

«В целях предупреждения дальнейшего распространения заболеваемости корью среди населения Республики Казахстан и стабилизации эпидемиологической ситуации в стране вынесено постановление Главного государственного санитарного врача Республики Казахстан от 1 ноября 2023 года № 7 «О проведении санитарно-противоэпидемических и санитарно-профилактических мероприятий против кори», говорится в сообщении.

В соответствии с указанным постановлением с 6 ноября текущего года началось проведение дополнительной массовой иммунизации (ДМИ) против кори, краснухи и паротита (ККП) детям в возрасте шести – 11 месяцев, с декабря – детям в возрасте двух – четырёх лет независимо от прививочного статуса кори.

Алма Закирова