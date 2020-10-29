Донести до каждого 

Молодёжь Глубоковского района распространяет через почтовые ящики листовки «Не забудь надеть маску».

Активную информационно-профилактическую работу с местным населением во время непростой эпидемиологической ситуации, связанной с коронавирусной инфекцией, проводят волонтёры районного молодёжного ресурсного центра.

По словам директора центра Гульмиры Ордахановой, акция направлена на то, чтобы донести информацию до максимально большого количества граждан.

– Пожилые люди в большинстве своём не пользуются социальными сетями, где сейчас активно ведётся разъяснительная работа с населением о необходимости соблюдения санитарно-гигиенических мер, – говорит она. – Поэтому мы решили ещё раз напомнить землякам, особенно пожилого возраста, о необходимости ношения масок, соблюдения социальной дистанции в общественных местах и призвали по возможности оставаться дома в период пандемии.

Активная молодёжь Глубоковского района считает, что сейчас борьба с коронавирусом должна иметь превентивный характер, поэтому профилактические мероприятия, в том числе информационно-разъяснительные, должны быть в приоритете.

Бахыт Сарсембаева

Глубоковский район