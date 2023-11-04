Домой – с медалями

В Усть-Каменогорске с почётом встретили призёров Летних Азиатских игр и чемпионата Азии по гребному слалому.

Напомним, спортсмены из Восточного Казахстана порадовали болельщиков своими достижениями на чемпионате Азии по гребному слалому. До этого они ярко выступили на Азиатских играх в китайском городе Ханчжоу.

– В этом году в Ханчжоу прошли Летние Азиатские игры. В составе сборной Казахстана выступили 525 участников. 27 спортсменов из Восточного Казахстана соревновались в шести видах спорта. Наши земляки завоевали девять медалей, из которых три серебряные и шесть бронзовых.

– Одну из серебряных медалей команде принесла Анастасия Ананьева, она завоевала второе место в соревнованиях на каноэ. Екатерина Таранцева и Александр Куликов стали бронзовыми призёрами в этом же виде спорта, – сообщил и.о. руководителя отдела спорта высших достижений и спортивного резерва областного управления физической культуры и спорта Марлен Маратов.

По его словам, спортсмены продемонстрировали высокий уровень и на другом важном соревновании. Так, на чемпионате Азии в Токио в командном зачёте среди мужчин бронзовыми призёрами стали Владислав Рябко, Имангали Мамбетов, Куаныш Еренгаипов, а среди женщин – Дарья Чешуина, Екатерина Таранцева и Анастасия Ананьева. Кстати, она также завоевала серебряную медаль в личном зачёте.

– Сразу после соревнований в Ханчжоу мы отправились в Токио, чтобы подготовиться к чемпионату Азии. Нужно было заранее изучить канал, адаптироваться к местному климату. Все очень нервничали, потому что к этим стартам готовились долго, и главной задачей было показать хороший результат. Думаю, с этим мы справились, – рассказывает Анастасия Ананьева.

Тренер говорит, что было нелегко подготовиться к трём соревнованиям, которые проходили подряд, одно за другим. Учитывались различные ситуации, которые могли повлиять на спортсменов.

– Подготовка была плановой, длительной. В октябре прошлого года ускорили темпы. Хочу подчеркнуть, что государство создало все условия, чтобы подготовка проходила на хорошем уровне, – отмечает главный тренер сборной Казахстана по гребному слалому Светлана Куликова. – На заключительном этапе мы три месяца находились на учебно-тренировочных сборах и соревнованиях. Это было напряжённое время, спортсмены участвовали в чемпионате мира, Азиатских играх и чемпионате Азии. В течение последних полутора месяцев нужно было выдать максимальные результаты на каждом из стартов. В целом, выложились на все сто процентов.

Аяужан Утеулинова